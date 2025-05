Gioielli fra i denti: Moise Kean e la moda dei grillz. Quanto costano e cosa sono

Firenze, 23 maggio 2025 – Gioielli dentali. Detti anche Grillz. Una moda che influenza diverse star e alla quale non è rimasto insensibile Moise Kean. L’attaccante della Fiorentina, che viene da una super stagione a livello personale, fatta di tanti gol, spopola in questi giorni su Tik Tok. In un video infatti, l’azienda specializzata a cui si è rivolto gli mostra il lavoro finito dei suoi Grillz.

Si tratta, per dirla in breve, di dentiere nelle quali incastonare diamanti, piccole creazioni in oro o altre pietre preziose, il tutto legato insieme da oro o argento. Indossandole, il proprio sorriso lascia particolarmente il segno. Una moda che appunto è stata lanciata da diverse star. Beyonce, sui social, si mostra con vari modelli sia in oro che in pietre preziose. La star ha sfoggiato i grillz in varie occasioni mondane, tra cui ai ricevimenti dei Grammy Awards.

Kean prova i nuovi gioielli dentali che aveva commissionato

Per il fatto che nell’essere umano ogni dentatura è diversa dall’altra, i grillz sono tutti realizzati in pezzi unici. Impossibile produrli in serie. E, anzi, spesso anche quelli prodotti per la dentatura specifica di una persona possono portare problemi, come difficoltà nel parlare e nell’aprire correttamente la bocca. Serve, quindi, particolare attenzione da parte dell’artigiano che li produce.

Quelli di Kean sono stati realizzati da un’azienda che produce vari tipi di gioielli su richiesta, compresi appunto i grillz.

Nel video dell’azienda viene mostrato il momento in cui Kean prova e ritira i due grillz che aveva commissionato. Una in oro giallo e bianco con due carati di diamanti naturali e una in oro 18 carati. Ma quanto costa realizzare un grillz? Si parte da un minimo di mille fino a cinquemila euro per quelli in oro. Ma con l’aggiunta di diamanti il prezzo chiaramente sale. Per quelli fatti tutti in diamanti il prezzo può arrivare fino a ventimila euro.

Grande appassionato di moda in genere, Moise Kean non manca di sfoggiare mise sempre nuove. Uno stile inconfondibile, che guarda agli Usa e alla cultura afroamericana. Grande appassionato di musica, Kean la produce anche. A dicembre è uscito il suo primo album, “Chosen”, ovvero “Il prescelto”. Undici tracce impreziosite da vari featuring, ovvero collaborazioni con altri artisti. Kmb il nome d'arte del Moise Kean musicista.