Kean, vergogna social. Ricoperto di insulti razzisti dopo la gara con l'Inter

Firenze, 11 febbraio 2025 - Il post partita per Moise Kean e la Fiorentina è stato ancora più amaro della gara stessa di San Siro, persa 2-1 anche a causa di un errore clamoroso a livello arbitrale. Tutto però passa in secondo piano di fronte a quel che è accaduto dopo la fine della partita, quando Moise Kean ha pubblicato una serie di post terribili che gli sono arrivati in privato, contenenti pesanti insulti razzisti.

Spazzatura social, che il centravanti della Fiorentina e della Nazionale ha voluto mostrare per denunciare ancora una volta una piaga troppo diffusa della nostra società. “Godo scimmia negra” con tanto di banana a corredo di un messaggio vergognoso. E ancora. “Che fai stasera non balli? Sporca scimmia“. E ancora. “Ma stasera non hai fatto la tua mossa da femminuccia? Vai a casa scimmiun“. E poi di seguito. “Fai cagare fai non hai fatto nulla oggi scimmia del c..o“. Altro post. “Scimmia del c... fai vedere i muscoli“. Poi un chiaro riferimento alla sua presenza in Nazionale. “Non ci sono negri italiani“. Infine. “Scimmia di m... ora non parli più c….“. Una vergogna che ha colpito l'attaccante della Fiorentina, che poi ha pubblicato una storia su Instagram a sfondo nero. “Ancora, nel 2025…”.

Anche la squadra viola esprime massima solidarietà al suo giocatore e in una nota scrive: “La società viola e tutto il club esprimono la propria vicinanza a Moise Kean, vittima sui social media, al termine della partita disputata contro l’Inter a Milano, di pesanti attacchi a sfondo razzista. Gli autori di tali gesti sono stati segnalati alle autorità competenti”.

Alessandro Latini