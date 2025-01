La Fiorentina vola con super Kean. Basta un suo gol per domare il Toro

A dieci giornate di distanza la Fiorentina ritrova il Torino per la prima partita casalinga del girone di ritorno della Serie A 2024-25. Nella gara di andata, allo stadio Grande Torino, la Fiorentina ha ottenuto una vittoria fondamentale grazie al gol di Moise Kean al 41' del primo tempo. Una partita, quella giocata il 3 novembre, che ha portato in dote altri tre punti e confermato il momento d'oro dei viola, capaci di mantenere il passo dell'Atalanta, vincente nel lunch match contro il Napoli. Così, Palladino, in attesa di Inter-Venezia, si è potuto godere un meritato secondo posto a pari punti proprio con i bergamaschi. Protagonista del match Kean che, da ex Juventus, ha vissuto un derby tutto speciale contro i granata. Il suo gol, frutto di una sgroppata solitaria sulla lunga apertura di Ranieri, ha messo fine a un primo tempo piuttosto bloccato, dove la Fiorentina ha avuto il predominio del possesso senza però riuscire a sfondare in maniera incisiva. La difesa del Torino, pur solida, si è fatta trovare impreparata nell'azione del gol: Maripan si perde Kean, permettendo all'attaccante di battere Milinkovic-Savic in uscita. Nel secondo tempo, il Torino ha provato a reagire, pressando con maggiore intensità e creando qualche occasione, la più ghiotta il palo colpito da Pedersen al 70’. Anche la Fiorentina colpisce un legno con Mandragora, l'ex di turno, poco dopo il suo ingresso in campo. Al triplice fischio i ragazzi di Palladino festeggiano una vittoria - la quinta consecutiva in campionato e la settima considerando anche le coppe - importantissima che le consente di continuare a volare. Una nuova dimostrazione di solidità arricchita dall'ennesima grande prestazione di Kean, arrivato al quinto gol stagionale. Diversa, invece, la situazione della squadra di Vanoli che dopo la sconfitta resta ancorata al decimo posto con 14 punti, lontana dalla zona europea e dalla forma che aveva mostrato nelle prime giornate di campionato.