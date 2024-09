Giochi medievali mercatini ed esposizioni ’Perdono’: città in festa

Fine settimana ricco di appuntamenti, a Rignano, per la festa del Perdono iniziata due giorni fa e proseguita anche ieri. Oggi gli eventi saranno davvero tanti: dalle 8, si svolgeranno i giochi medievali e il mercatino a cura dei commercianti. Spazio anche allo sport con la decima edizione di "Rignano Run" con partenza alle 8,30 presso gli impianti sportivi.

Nel pomeriggio alle 16 il "Corteo Storico dei Popoli "con la partecipazione del Gruppo Sbandieratori e Musici della Giostra del Saracino di Arezzo. Alle 17,30 il gioco del Tiro del Cacio e alle 21, 30 il Tiro alla Fune. Le gare sono valevoli per l’assegnazione del Palio e i vincitori saranno premiati nella serata. Alle 18, 45 si terrà poi la tradizionale tombola in piazza XXV Aprile.

Ieri, fra le iniziative promosse da segnalare l’inaugurazione nella Sala consiliare del Palazzo comunale della mostra d’arte "La Regola di Francesco". L’esposizione offre ai visitatori dei pezzi veramente unici: si tratta dei cartoni preparatori realizzati dai due artisti fiorentini Romano Stefanelli e Massimo Callossi dipinti per l’affresco monumentale della ex sala delle reliquie della Basilica di Assisi. Romano Stefanelli è stato allievo di Pietro Annigoni. Diviene suo discepolo fedele, iniziando a dipingere nello stile figurativo e realistico prediletto dal maestro, coltivando i generi del dipinto di figura del ritratto e del paesaggio ed esprimendosi anche nel campo dell’arte sacra. Anche per Massimo Callossi decisivo è stato l’incontro con Pietro Annigoni. Elemento costante delle sue opere è la pittura dal vero. Callossi è il fondatore a Firenze de "La Bottega del Bon Fresco" dove, ancora oggi, si insegna l’arte dell’affresco. L’esposizione sarà aperta al pubblico fino al prossimo al 5 ottobre. Nei giorni della mostra sarà possibile anche visitare l’affresco realizzato da Romano Stefanelli nella chiesa di Santo Stefano a Torri.