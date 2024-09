Giochi, banchetti ed esibizioni. Festa medievale, è tutto pronto

Inizia oggi a Barberino, "Memorie e Historie di Semifonte" che dalle 17 celebra due grandi personaggi legati al territorio, papà Urbano VIII e Galileo Galilei che sfileranno con altri rappresentanti di nobili e illustri famiglie, di origine barberinese, vissute tra il XIII e il XVII secolo come i Da Barberino, I Serragli, i Mengabotti, i Pitti.

La valorizzazione delle nobili famiglie barberinesi è il tema centrale della 14esima edizione della manifestazione di ispirazione medievale, promossa e sostenuta dal Comune di Barberino Tavarnelle. Fino a domani in programma ci sono eventi, giochi, mercati, antichi mestieri, spettacoli, esibizioni spazi ludici ed enogastronomici. La vita medievale che prende forma tra le vie, i vicoli le piazze senza tempo di uno dei castelli più antichi della Toscana, con la regia della associazione Happy Days e la direzione artistica di Francesco Mattonai, si prepara a stupire e inondare di suoni, profumi, colori, magiche atmosfere architetture della fortificazione risalente all’epoca medievale. Squillo di tromba per i primi passi della manifestazione che si diffonderà sulle note e le rime dei canti medievali in apertura davanti alla Porta Senese.

Dalle 16,30 gli antichi mestieri e lo spazio ludico del mercato animeranno le vie del borgo dove la parata degli sbandieratori e degli artisti intratterrà il pubblico. Gli spettacoli di memoria millenaria proseguiranno alle 17:50 con gli Sbandieratori di Torrita di Siena. Inoltre spettacolo di giocoleria ed equilibrismo. La sfilata del corteo storico partirà da porta Senese alle ore 19,20 cui seguiranno le esibizioni di fachirismo e magia orientale, nonché le abilità con sfere e fuoco, nella corte degli spettacoli a partire dalle 21.

Domani nei giardini esterni della Porta Senese e per le vie del borgo saranno aperti il mercato con gli antichi mestieri, l’osteria del Cioncolo e l’accampamento didattico. Lo spettacolo della sfilata con le nobili famiglie si snoda ancora una volta per le vie del centro storico fino alla chiesa di San Bartolomeo alle 17,30. Dalle 18,10 fino a tarda sera l’organizzazione propone una girandola di eventi, performances, spettacoli con gli sbandieratori, i giocoleri, la musica dei violini e lo spettacolo di fuoco finale previsto alle 22.

Andrea Settefonti