Giocattolo sospeso per 48 negozi . Sarà un Natale di solidarietà per le famiglie più bisognose

Sono 48 i negozi fiorentini che hanno aderito all’edizione 2024 dell’iniziativa di solidarietà ‘Giocattolo sospeso’, promossa dagli assessorati allo Sviluppo economico e al Welfare, grazie alla quale chi vuole può acquistare un giocattolo negli esercizi aderenti e lasciarlo a disposizione di famiglie più in difficoltà. Tra i negozi che hanno aderito all’iniziativa, individuabili su una mappa interattiva della città pubblicata sul sito web del Comune, anche le 22 farmacie comunali di Firenze, che tra i prodotti in vendita hanno giocattoli per chi è ai primi mesi di vita. Novità dell’edizione di quest’anno sono le ’Divertimappe’, guide urbane di Firenze inframmezzate da curiosità e giochi, che sono state consegnate agli esercenti aderenti all’iniziativa e vengono regalate ai clienti che decidono di partecipare lasciando sospeso un giocattolo.