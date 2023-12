‘Giocattoli sospesi’ ai bambini in difficoltà, il regalo di Firenze e della regione Toscana

Firenze, 24 dicembre 2023 – Nella vigilia di Natale Firenze e la regione Toscana hanno voluto portare un abbraccio e strappare un sorriso a chi ne ha più bisogno. Lo racconta sui social Sara Funaro, candidata Pd alle prossime elezioni a Firenze: “In questa vigilia di Natale ho voluto portare l’abbraccio della città alle donne e ai bambini di Casa Serena e San Paolino e poi all’ospedale pediatrico Meyer”.

Ai bambini in difficoltà sono stati donati decine di ‘Giocattoli Sospesi’, “la più bella dimostrazione – scrive Funaro – dell’amore dei fiorentini per i piccoli in difficoltà. Poi abbiamo aperto panettoni e dolci di Fabrizio Carabba e dell’Associazione Borgognissanti Firenze e i regali della Fondazione Tommasino Bacciotti ETS con il presidente della Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer e il presidente della regione Toscana. In queste donazioni – conclude Funaro – c’è tutto l’affetto della città per chi ha più bisogno”.