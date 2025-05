Ginevra Taddeucci, lastrigiana d’oro. Paese in festa: "Un esempio per tutti"

Un nuovo traguardo per la lastrigiana Ginevra Taddeucci. Dopo il bronzo nella 10 km nella Senna alle Olimpiadi di Parigi 2024, si è laureata campionessa europea della 5 km di nuoto in acque libere. Per la fuoriclasse azzurra, al primo titolo continentale individuale della carriera, si tratta della seconda medaglia alla kermesse che si sta svolgendo a Stari Grad sull’isola croata di Hvar dopo l’argento nella 10 km. Un oro accolto con enorme soddisfazione a Lastra a Signa, dove l’atleta vive e si allena periodicamente nella piscina comunale. "Un altro splendido traguardo per la nostra Ginevra a cui faccio i miei complimenti e quelli di tutta l’amministrazione – ha detto il sindaco, Emanuele Caporaso -. Ginevra continua a inanellare vittorie grazie alla dedizione, alla passione e all’impegno, uniti alla bravura e tenacia che la caratterizzano. Un orgoglio per me come sindaco, ma anche per tutto il nostro Comune. La aspettiamo a Signa per festeggiare con lei questo nuovo e importantissimo successo".

"Non possiamo certo arrogarci grandi meriti, se non quelli di accoglierla sempre a braccia aperte nei nostri impianti – ha dichiarato Alessandro Marchi, presidente di Iride, società che gestisce gli impianti del territorio comunale -, ma c’è tanta soddisfazione per questo risultato, che corona il bellissimo rapporto che abbiamo con Ginevra, persona semplice, carinissima e che mette nello sport un impegno da ammirare. Pochi giorni fa Ginevra è venuta in piscina e si è fatta una foto con le bambine dei corsi. Noi speriamo che possa essere di esempio non solo come sportiva, ma anche come modello di una vita sana e ricca di valori". "È stata una gara molto dura – ha detto Ginevra - dopo le fatiche della 10 km. Ci ho creduto fino alla fine ed è andata bene".