Ginevra di Marco presenta l’ultima ’ballata’

Ci sono eventi che colpiscono con energia il centro della musica. È il caso del festival Hearthbeat, di Music Pool, che oggi propone un doppio programma da non perdere all’insegna dell’incontro fra nuovi suoni e tradizione. Protagoniste due cantautrici fiorentine. Si parte alle 19 al Ridotto del Teatro Puccini di Firenze, con ’Fuegos Y Chavela’, in cui Letizia Fuochi rilegge le canzoni e la storia della fascinosa e ribelle artista latino-americana Chavela Vargas, supportata da Francesco Frank Cusumano alle chitarre ed Ettore Bonafè alle percussioni. Dopo questo omaggio, alle 21,15 si apre il palco principale del Puccini per ospitare Ginevra Di Marco in ’B.P.M. Ballata Popolare Mistica’, con un ospite speciale, Enzo Avitabile che, oltre a suonare il sax duetterà con Ginevra, sul tappeto sonoro creato da Francesco Magnelli al piano e ai magnellofoni, Andrea Salvadori alla chitarra, Redi Hasa al violoncello e Sana Ben Hamza alle percussioni. Una formazione ideale per far brillare i B.P.M, dare sostanza alla contrazione ritmica del cuore, quel battito di vita che parla alla parte irrazionale del cervello, produce benessere e crea armonia. In questo caso B.P.M. si trasforma anche nell’acronimo Ballata Popolare Mistica e delinea un concerto dove le suadenti ballate di Ginevra Di Marco si intrecciano a quelle energetiche di Enzo Avitabile.

Giovanni Ballerini