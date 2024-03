Ginestra segna a raffica. Cubino sempre a forza 4

Nel girone C di Prima categoria il Barberino Tavarnelle vince 3-1 l’atteso derby sul campo della Sancascianese. Il Barberino Tavarnelle centra la quarta vittoria consecutiva e si dimostra in un eccellente stato di forma imponendo subito la propria forza e andando sul 3-0. Nel finale la rete della bandiera della Sancascianese con il super Lumachi. L’attaccante Giulio Lumachi, detto il Puma, ha raggiunto ieri gli 80 gol realizzati in 146 partite. Ha arbitrato Pezzatini di Firenze. Sancascianese: Minò, Casini, Corsinovi (59’ Schiazza), Migliorini, Tongiani (59’ Lumachi), Pratesi (68’ Aiosa), Ristori, Sandroni, Petracchi S. (74’ Miceli), Magistri, Masetti (68’ Fanfani). A disp. Collini, Baravelli, Piazzini, Ricceri. All. Tramacere Falco. Barberino Tavarnelle: Cianti, Petracchi G., Guerri (74’ Sartoni), Mezzetti, Sarti, Panerai, Bellosi, Ruffo, Morina (85’ Corti), Bianchi (62’ D’Urso), Calosi (76’ Dei). A disp. Pupilli, Conti, Cubillos, Manetti. All. Temperini. Reti: 2′ Mezzetti, 54’ Bellosi, 67’ Sarti, 78’ Lumachi.

Lo Jolo fa suo lo scontro al vertice sul campo della Folgor Calenzano 1-0 con gol di Bettazzi al 45’. I pratesi allungano in testa. Non gioca il Cerbaia per il campo impraticabile del Casale Fattoria. Ginestra a valanga sull’Albacarraia (4-2) con determinanti Mazzuoli e Vargas. Il Gambassi batte 3-1 l’Atletica Castello con doppietta di Rosi nel primo tempo e gol di Oliva al 49’, mentre il Castello ha siglato il provvisorio 1-1 con Ferri al 30’. Lo Spartaco Banti Barberino Mugello espugna Novoli 1-0 con decisivo il gol di Fioravanti al 20’. L’Isolotto, fanalino di coda, perde 2-1 contro il Csl Prato. Nel girone D continua il testa a testa fra Cubino e Reggello. Torna al successo il Cubino grazie al 4-1 su un buon Bibbiena. Gol iniziale di Schenone e pareggio di Lamorini per gli ospiti. Nella ripresa dilagano i padroni di casa con reti di Marzoli, ancora Schenone e Masi nel finale. Cubino: Allegranti, Khodin, Gelli, Filice, Salvarezza, Ulivi, Conti, Ruggiero, Schenone, Marzoli, Chiesi. A disp. Cosentino, Martini, Straccali, Romagnoli, Leggiero, Mecatti, Bussotti, Masi, Tacchi. All. Bonciani.Mentre il Reggello supera 1-0 il Casellina con rete di Focardi ad inizio ripresa. Sporting Arno scatenato batte il Levane 3-2 con realizzazioni di Marangoni, Giuntini e Jaiteh mantenendo il terzo posto. L’Incisa vince 4-0 col San Clemente e reti tutte nella ripresa: doppietta di Massa e gol di Mazzeschi ed Espinosa. Audace Galluzzo e Vaggio Pian di Scò 1-1: vantaggio esterno di Spanu e parità ristabilita da Paoletti. Galluzzo protesta nel finale per un gol annullato e un rigore non concesso. Il San Godenzo passa 1-0 sul campo del Chianti Nord con rigore di Giannoni al 65’. Belmonte-Rignanese 2-1: gol di Santucci al 10’ e Conti al 40’, nella ripresa a segno la Rignanese con Gori.

Francesco Querusti