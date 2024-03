Ping pong, scacchiere, giochi per bimbi e illuminazione: nuova vita al giardino di via Galliano

Firenze, 2 marzo 2024 – Nuovi giochi per bambini, un tavolo da ping pong, due tavoli con scacchiere. E’ stato riqualificato il giardino di via Galliano, che si trova tra via Doni e via Toselli.

Settantamila euro sono stati spesi per rinnovare l’area con illuminazione, arredi, giochi e verde. Si spera così che lo spazio venga vissuto dai residenti e che in questo modo venga scacciato il degrado che per troppo tempo ha contraddistinto quello spazio.

“Questo giardino - dice l’assessore all’ambiente Andrea Giorgio - è uno spazio verde in una zona molto popolata ma che per anni è stato poco utilizzato e percepito come insicuro soprattutto per la mancanza di illuminazione. Grazie a questi lavori, ai quali ha contribuito anche come sponsor Esselunga per 30 mila euro, ora abbiamo restituito al quartiere uno spazio adatto a tutti con nuovi arredi e giochi. Invitiamo cittadini, famiglie, associazioni e commercianti del territorio a prendersi cura di quest’area riqualificata e a viverla e frequentarla, così da sottrarla, attraverso un uso più assiduo, alle cattive frequentazioni".

I lavori, nel dettaglio, hanno previsto l’installazione dell’illuminazione, la sistemazione del verde con l’eliminazione delle piante infestanti, la piantagione di nuovi alberi e l’installazione dell’impianto di irrigazione per tutte le piante. Ancora, la realizzazione di un piccolo prato, nuovi arredi e giochini. Sono stati poi sistemati i muretti che delimitano il giardino.

“Nell’ultimo anno - continua Giorgio - stiamo riqualificando tantissimi giardini della città, dal centro alle periferie, dalle piccole aree verdi ai grandi parchi, per migliorare la vita quotidiana delle persone e dare a tutti la possibilità di avere vicino a casa uno spazio verde dove rigenerarsi e socializzare”.