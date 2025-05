Giardino delle Rose a tutta arte. Tre giorni fra letture e musica. Riapre il tetto fiorito di Firenze

Tre giorni fra arte e cultura sul tetto fiorito di Firenze. È un assaggio del cartellone al via da oggi al Giardino delle Rose, in viale Poggi. Si parte oggi alle 18 con il ’Reading & Acquarello’ con ’Ballate di rose II: un programma di microeventi interdisciplinari tra botanica, arte contemporanea, canto, poesia e musica dedicato al paradigma inesorabile delle rose ideato e curato da Elisabeth Vermeer. ’Ballate di rose’ si sviluppa in una passeggiata nel Giardino delle Rose, per creare un itinerario culturale sensoriale, diviso in capitoli che si sviluppano in più giorni (a quello odierno, farà seguito quello del 26 maggio). Il capitolo di oggi è ’Le rose nella letteratura e nell’acquarello contemporaneo: letture in inglese e in italiano a cura di Eric Nicholson’, professore di teatro e attore; reciterà autori importanti che hanno elogiato le rose come Guillaume de Lorris e Jean de Meung, Omar Khayyam, Guido Cavalcanti, Dante Alighieri, Hafez, Gaspara Stampa, William Shakespeare, Emily Dickinson, Gertrude Stein. Al contempo l’astronoma e artista Debora Ferruzzo Caruso presenta una serie di acquerelli con le rose come protagoniste. La piccola mostra a cura di Elisabeth Vermeer è allestita in vicinanza della serra.

Spazio all’arte anche domani, alle 18 con l’Associazione Culturale Quadrophenia che presenta musica dal vivo con Teresa Rossi e percussioni. Teresa Rossi inizia a suonare con I Rooms by the Sea a Firenze nel 2016, il gruppo viene fondato con Lapo Querci e Mattia Papi. Il progetto nasce dall’incontro di influenze e idee diverse, guidate dall’obiettivo di trovare una propria dimensione sonora. I generi di riferimento spaziano dall’Indie-Rock al Folk al Pop, con testi in inglese intimi e malinconici. Teresa scrive con i Rooms by the Sea dall’esordio e parallelamente, nell’ultimo anno, porta avanti un progetto proprio riprendendo suoni e influenze con sfumature nuove. Propone inediti e cover in una versione minimale, alternando dimensioni acustiche ed elettriche.

Infine sabato sempre alle 18 toccherà alla musica dal vivo con SOS Bluegrass. Nicola Ronchi, Leonardo Campatelli e Cristian Vegni formano un trio acustico che ripropone i classici della musica country rock dagli anni ‘50 agli anni ‘70. Atmosfere folk, rock, country tipiche della tradizione americana (e non solo).