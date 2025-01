"Giardino Bizzarria, caos sul mercato"

Polemiche sul mercatino di Novoli e la sua dislocazione. A sollevarle sono gli esponenti di Fratelli d’Italia. "Il presidente del Quartiere 5 Ferraro aveva annunciato un imminente trasferimento nell’area di fronte alla Mercafir, per il mercato di via Giardino della Bizzarria, poi il ripensamento che ha creato qualche disagio". scrivono in una nota gli esponenti di FdI in Consiglio comunale Alessandro Draghi e Giovanni Gandolfo assieme ai colleghi consiglieri del Quartiere 5 Cristina Menci e Franca Innocenti.

"Al giorno d’oggi i social sono importanti ma non possono sostituirsi interamente alla rete civica e alle pec che dovrebbero doverosamente essere inviate dal Comune ai commercianti – proseguono i consiglieri dell’opposizione – La giunta del Comune di Firenze a fine 2023 aveva dato il via libera al rifacimento di piazza di via Giardino della Bizzarria, prevedendo la rigenerazione urbana della piazza, che aspetta da tanto tempo".

"Ieri (lunedì ndr) però una falsa partenza, tutto fermo di nuovo, almeno fino a febbraio: i cittadini e gli ambulanti devono essere informati, ci aspettiamo dei chiarimenti dall’amministrazione" conclude la nota.