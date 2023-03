Giardini Niccolò Galli Musical e raccolta fondi

La Fondazione Niccolò Galli Onlus e l’Antico Setificio Fiorentino fianco a fianco per i giovani. Domani alle 20.30 al Cinema della Compagnia (via Cavour 50r) va in scena Spring Awakening, musical rock che vede protagonisti gli allievi di Magda-Scuola di Musical di Calenzano. La Fondazione e l’Antico Setificio, in collaborazione con il consiglio regionale e il supporto della Fondazione Fiorenzo Fratini, hanno riportato in scena lo spettacolo in ricordo del dottor Riccardo Fantechi, psicologo amico e sostenitore, scomparso a ottobre. I fondi raccolti serviranno all’ampliamento dell’area giochi del giardino Niccolò Galli a Campo di Marte. Info e biglietti: [email protected]