Gianni Morandi riapre la ’Riserva Indiana’ di Stefano Massini

"Io stesso sono stato molto colpito dalla reazione del pubblico che ha accolto con entusiasmo il programma, tutte le sere, con le mie storie e la grande musica dal vivo". Così Stefano Massini, straordinario affabulatore mosso da passione civile, torna in tv con la terza edizione di ’Riserva Indiana’, il programma di Rai Cultura e Ruvido produzioni. L’appuntamento è dal 14 aprile alle 20,20 su Raitre, dal lunedì al venerdì. In ogni puntata il direttore artistico del Teatro della Toscana racconta la società dei nostri tempi, mescolando lo storytelling alla musica dei suoi ospiti. "Non l’avrei mai detto ma siamo arrivati alla terza edizione. Tutto è nato dopo la mia partecipazione al Festival di Sanremo dell’anno scorso. Insieme a Massimo Martelli è nata e siamo partiti con dieci puntate, ovvero due settimane. E fin da subito gli spettatori si sono affezionati" dice Massini. Per la regola ’squadra che vince non si cambia’, così la formula resta quella della combinazione tra i monologhi da narratore di storie di Massini e alcune delle più belle canzoni dei protagonisti della musica italiana che, nello studio dall’atmosfera raccolta, dove siede un pubblico di giovani, trovano l’occasione non solo di suonare dal vivo con una band resident formata da alcuni dei migliori session man italiani, ma anche di affrontare tematiche che esulano dai consueti schemi dell’intervista televisiva. Tutto è tenuto insieme, tra parole e musica, da un ideale filo conduttore nel racconto di ’Riserva Indiana’, un luogo privilegiato dove lo spettatore può finalmente sfuggire alla dittatura dell’immediatezza dei social e dell’algoritmo per riscoprire il tempo rilassato della riflessione, della verità dei sentimenti, delle storie esemplari, dei temi civili e del coraggio delle idee in un mix felice che non dimentica le regole dell’intrattenimento.

La nuova stagione partirà con il ’botto’: il primo ospite è Gianni Morandi. "Parleremo di guerra visto che uno dei suoi grandi successi è ’C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones’, ma anche di alluvioni visto che entrambi siamo stati colpiti dell’alluvione. Tra gli altri argomenti, racconterò la curiosa e poco conosciuta storia dell’inventore del treno riallacciandomi al brano ’Io sono un treno’" anticipa Massini ricordando che il 15 aprile sarà la volta di BigMama, il 16 di Simone Cristicchi, quindi i Baustelle e venerdì Lodo Guenzi. Tra gli altri ospiti anche Brunori Sas, Daniele Silvestri, Margherita Vicario, Fast Animals and Slow Kids, Joan Thiele, Alfa, Santi Francesi, Negrita, Gaetano Curreri e molti altri.

Barbara Berti