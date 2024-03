Gianna Nannini, è già aria di tournée. L’abbraccio dei fan: "Voglio te"

"Voglio te è una responsabilità che do agli altri: a te essere umano, a te fan, a te pubblico. O a te o a nessuno". Nonostante la giornata uggiosa, i suoi estimatori hanno accolto volentieri l’invito lanciato da Gianna Nannini nella nuova canzone "Io voglio te" e hanno affollato l’incontro fiorentino della storyteller senese. C’era tanta, tantissima gente all’instore di ieri alle 18 alla Feltrinelli Red di Piazza della Repubblica in cui Gianna Nannini ha abbracciato il pubblico e firmato le copie del suo nuovo disco "Sei nel l’anima" (scritto così per differenziarlo dalla hit del 2006 e ribadire l’afflato soul e quindi l’anima delle canzoni) che è uscito il 22 marzo su etichetta Columbia Records / Sony Music Italy. Code sotto i portici, un mare di gente dentro La Feltrinelli che ha inscenato una sorta di ola e gridato "Sei la mia vita", quando Gianna si è palesata dentro la libreria. La rocker, felice dell’entusiasmo, ha risposto a tono: "A quanto pare, siamo già in tournée, vedo. Grazie a tutti di essere venuti. Qual è la vostra canzone preferita?". E, mentre i ragazzi di tutte le età rispondevano per l’appunto "Io voglio te", ma anche "Maledetta confusione" e "1983" – lei sorridendo ha chiarito: "A me piacciono tutte: ce n’è una per ogni occasione". E, visto la quantità di persone presenti, ha iniziato subito il firmacopie, chiarendo che avrebbe firmato tutti i cd, anche quelli di chi era rimasto fuori, soprattutto gli Lp in vinile, ribadendo che aveva tenuto molto a realizzarli.

La serata, fra un selfie, una dedica e una firma è andata avanti in una sorta di tête-à-tête fra antidiva del rock e i suoi appassionati. Magari si poteva dare più spazio alla presentazione, ma si può considerare riuscito questo evento dedicato al nuovo concept album in cui brillano 12 tracce inedite che sprigionano il personalissimo essere nell’anima della Nannini, che prima di tutto, riparte da un rock che esalta le radici soul e blues da cui tutto è nato.

Ma il disco non è l’unica novità del progetto 2024 della cantautrice rock toscana più amata. "Sei nell’anima è un viaggio che si articola in quattro elementi – spiega Gianna -. Un album di 12 inediti, un libro del 2016, rivisitato solo nella prefazione e nel titolo ’Sei nell’anima (Cazzi miei)’, il film ’Sei nell’anima’, prodotto da Indiana Production e diretto da Cinzia TH Torrini, con la giovane Letizia Toni nei miei panni, che sarà disponibile dal 2 maggio solo su Netflix e una tournée europea micidiale, che attraverserà tutte le arene d’Europa e sarà innovativa anche per i musicisti che porterò con me". A proposito del tour, dopo 11 live fra Svizzera e Germania, Gianna è attesa il 14 dicembre al Nelson Mandela Forum di Firenze. Da non perdere.