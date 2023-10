Gianna Giachetti, omaggio nella sua 'casa' a Firenze

Un omaggio a una grande artista nella sua ‘casa’. Domani alle 18 la biblioteca "Ernesto Ragionieri" di Sesto Fiorentino (piazza della biblioteca 4) ospiterà la presentazione del libro "Gianna Giachetti, attrice" (Sarnus) curato da Enrico Zoi e dedicato all’interprete di tanti spettacoli teatrali ma anche di serie televisive e film nata proprio sul territorio sestese nel 1935. All’incontro, insieme a Gianna Giachetti e al curatore del volume, saranno presenti il sindaco Lorenzo Falchi, la giornalista Alessandra Bruscagli e Sara Pollastri, bibliotecaria e archivista. L’ingresso è libero. Una occasione importante per poter ripercorrere la lunga carriera di Gianna Giachetti, grande protagonista del teatro italiano dal 1954 al 2018. Diplomata all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico di Roma l’attrice ha lavorato a fianco dei più importanti interpreti e registi: Romolo Valli, Tino Buazzelli, Eduardo De Filippo, Mario Scaccia, Umberto Orsini, Enrico Maria Salerno, Rina Morelli, Franca Valeri, Rossella Falk, Paolo Poli solo per citarne alcuni. Nipote di Fosco Giachetti e sorella dello scrittore Romano Giachetti l’attrice si è fatta amare dal grande pubblico anche per i personaggi interpretati in tv: come Eda nello sceneggiato "Don Milani -Il Priore di Barbiana" con la regia di Antonio e Andrea Frazzi del 1997. Al cinema ha lavorato anche con Alessandro Benvenuti, Francesco Nuti, Giogio Panariello e Leonardo Pieraccioni.

S.N.