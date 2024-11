Giani risponde a Torselli (FdI): "Europarlamentari tutti invitati al tavolo della moda in Regione"

"Ho invitato anche gli europarlamentari al tavolo di crisi sulla moda, è stata una mia iniziativa durante la riunione di lunedì scorso". Il governatore Eugenio Giani replica così all’europarlamentare Francesco Torselli (ECR- FdI) che invece lo aveva accusato di non averli coinvolti, criticando di conseguenza la scelta di "ignorare l’Europa". Accusa che Giani rimanda al mittente precisando appunto che gli europarlamentari, al pari dei parlamentari nazionali eletti in Toscana, sono stati invitati fin dall’inizio al tavolo di crisi sulla moda che è convocato per domani mattina in Regione dopo il primo vertice di una settimana fa. Alla riunione è prevista la parteciperazione anche del direttore di Irpet e dei vertici toscani di Bankitalia, che potranno fornire anticipazioni sullo studio in corso sulla situazione della moda.