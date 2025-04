Giani: “Libri gratis a studenti se il reddito familiare è inferiore a 15.800 euro”

Firenze, 9 aprile 2025 - Libri scolastici gratuiti in Toscana per gli studenti delle scuole di primo e secondo grado con un reddito familiare sotto i 15.800 euro. E' l'iniziativa 'Libri gratis' presentata oggi dal presidente della Toscana Eugenio Giani che spiega: "E' una misura che costa 20 milioni di euro l'anno ma è una misura che disegna sempre meglio il welfare toscano come modello di avanguardia. Apriamo il bando il 28 aprile, si svilupperà per un mese: possiamo avere una risposta che può interessare dalle 50.000 alle 80.000 famiglie". "La scuola nella società di oggi - ha aggiunto Giani - è fondamentale per garantire l'accesso effettivamente a tutti. La misura dei libri gratis la perseguivamo, l'abbiamo attentamente studiata. Come si parteciperà al bando? Direttamente attraverso le famiglie". L'altra misura che aveva avuto molto successo è quella dei nidi gratis, un contributo economico alle famiglie garantito dalla Regione Toscana per la gratuità dei servizi educativi per la prima infanzia, dai nidi, agli spazi gioco, ai servizi educativi nei contesti domiciliari.