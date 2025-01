È morto Gheri Guido. “Voce libera, pioniere delle radio indipendenti”

Firenze, 1 gennaio 2025 – “Oggi si è spento Gheri Guido”, il triste annuncio della famiglia compare sui social oggi, primo gennaio. Personaggio molto celebre a Firenze e nell’interland, il dj e speaker radiofonico era patron e fondatore della storica emittente locale fiorentina Radio Studio 54. Aveva 73 anni e da tempo era malato. “Uno dei primi fondatori delle radio libere indipendenti che ha sempre raccontato la verità, pioniere di importanti temi di attualità”, continua il messaggio diffuso sui profili del dj.

Molti i commenti a margine per manifestare cordoglio ai famigliari, eccone alcuni: “Immenso Gheri grazie per la tua compagnia, una radio libera ingiustamente chiusa... che la terra ti sia lieve”. “Guido ha fatto parte della nostra vita,tutti i giorni,per 40 anni,con la sua compagnia,con la sua cultura musicale, con il suo indomito spirito libero fiorentino. La chiusura della radio è stata una ingiustizia per lui e per tutti noi. Il ricordo di Guido sarà con tutti noi nelle pagine felici della nostra vita”. "Ciao Guido… tanti ricordi di quando ero piccola. Tante giornate in radio con te e il babbo. Fai buon viaggio e porta un bacione a Danilo da parte mia. Ora mettete due dischi insieme da lassù”. E Ancora: “Riposa in pace amico mio, grazie per le tue battute, per le risate e per aver lavorato insieme. Con te perdiamo un mito”.

In molti ricordano la vicenda giudiziaria che lo speaker ha affrontato negli ultimi anni. Nel 2023, con le accuse di diffusione di idee fondate sull'odio razziale, diffamazione e calunnia il dj era stato condannato dal tribunale di Firenze a 5 anni e 6 mesi. ll tribunale lo aveva anche interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e ha disposto la confisca degli impianti utilizzati per la diffusione delle trasmissioni dalla stessa radio.