Gheri Guido, dj e speaker morto a 73 anni. Chi era

Firenze, 1 gennaio 2025 – “Fondatore di Radio Studio 54 dal 1975”, “Fondatore e presidente della Nazionale Italiana Calcio DJ”. Sul profilo Facebook Gheri Guido si definiva così, due frasi per una vita da speaker radiofonico che da Scandicci ha conquistato migliaia di persone. In tanti seguivano la sua trasmissione in radio, quella che lui stesso aveva fondato. La stessa poi chiusa per la vicenda giudiziaria nella quale Gheri Guido è stato condannato per istigazione all’odio razziale per quanto espresso in alcune sue trasmissioni radiofoniche.

GERMOGLI PH:26-04-06 SCANDICCI RADIO STUDIO 54 IL DJ GHERI GUIDO

Da tempo combatteva contro una malattia, ed è morto all’età di 73 anni. Nel pomeriggio di oggi, primo gennaio, è stata la famiglia, attraverso una comunicazione sui social, ad annunciare la morte di Guido Gheri: “Oggi si è spento Guido Gheri. Un grande uomo, un grande marito, un grande padre, un grande dj. Uno dei primi fondatori delle radio libere indipendenti – scrive la famiglia – che ha sempre raccontato la verità, pioniere di importanti temi di attualità. Ma in cambio ha dovuto subire – scrive ancora la famiglia di Guido Gheri – tanta, tanta malagiustizia. Ma chi ti ha fatto del male, Guido, sarà punito prima dalla giustizia divina poi da quella terrena. Allora la nostra famiglia finalmente avrà giustizia”.