geopolitica e dadi

Serata di divertimento sano al circolo Arci il Ferrone: domani dalle 21,15 ci sarà il torneo di Risiko. Memoria, ingegno, astuzia, strategia, tattica, vedranno sfidarsi persone di tutte le età nell’evento che rientra nel programma "Estate al Circolo". Di diverso tenore la proposta della Casa del Popolo di Impruneta per giovedì 25: dalle 20 sarà offerta la "Pastasciutta Antifascista", piatto simbolico per ricordare la festa del 25 luglio 1943 a Campegine (Reggio Emilia) quando la famiglia Cervi distribuì chili di pasta da distribuire per un momento di convivialità. A seguire, concerto di "Quei maledetti due" e la proiezione di "Diodi: storie partigiane".