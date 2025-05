Una storia fiorentina, Vivoli celebra i suoi 95 anni. Posti di lavoro nel nuovo locale, come candidarsi

Firenze, 14 maggio 2025 - Un traguardo da incorniciare e l’inizio di una nuova, dolcissima avventura. La storica Gelateria Vivoli, simbolo indiscusso del gelato artigianale fiorentino dal 1930, ce lebra il suo 95° anniversario inaugurando il primo “Affogato Bar” di Firenze, un concept che omaggia la storia di un’attività che in quasi un secolo ha conquistato i palati di tutto il mondo. L’Affogato Bar, vera novità dell’anno, rappresenta un’evoluzione nell’esperienza Vivoli: uno spazio interamente dedicato agli affogati, dove il gelato artigianale si unisce in abbinamenti sorprendenti con caffè, liquori ed altre prelibatezze, dando vita a creazioni gourmet pensate per ogni momento della giornata.

Dal 1930, Vivoli è più di una gelateria: è un presidio di autenticità nel cuore di Firenze, un luogo dove la qualità, la passione e la tradizione si fondono per creare sapori senza tempo. La festa per il 95° anniversario conferma ancora una volta lo spirito pionieristico della famiglia, capace di innovare restando fedele alle proprie radici. Una storia fiorentina fatta di gusto, memoria e futuro.

Il locale della Gelateria Vivoli si trova ancora nella sede storica di via Isola delle Stinche, a pochi passi da Piazza Santa Croce. L’arredamento attuale, dopo varie ristrutturazioni dovute anche all’alluvione del 1966, è in stile liberty di cui ancora vanta i legni originali, affiancati dal pavimento in cotto, inserti in marmo e l’affresco di Luigi Fallai, allievo di Annigoni. Il nuovo locale, arredato in modo da abbinarsi alla storica gelateria, ospita anch’esso mobili e bancone in legno, inseriti in marmo e pavimenti in cotto. È prevista l’assunzione di nuovo personale, da integrare nel team della Gelateria Vivoli. I curriculum possono essere inviati all’indirizzo [email protected].

La storia

Nel 1929, Serafino Vivoli fondò una piccola latteria che, nel giro di poco tempo, divenne un punto di ritrovo accogliente e apprezzato, dove i fiorentini si davano appuntamento per un buon caffè o per acquistare la panna montata della domenica. Quando il fratello Raffaello si unì all’attività, nel 1930, i due decisero di fare un passo avanti e cimentarsi nella produzione del gelato artigianale. All’epoca, il ghiaccio naturale arrivava dal Saltino, sopra Vallombrosa, dove veniva prodotto durante l'inverno e conservato in grandi ghiacciaie fino all’estate. Il trasporto verso la città avveniva di notte, per evitare che si sciogliesse durante il tragitto: un lavoro faticoso, ma fondamentale per garantire freschezza e qualità.

Negli anni ’60 e ’70 fu Piero Vivoli, figlio di Raffaello, a portare la gelateria alla massima notorietà. Grazie al suo impegno e alla sua passione, Vivoli divenne un vero e proprio punto di riferimento, tanto da essere menzionato nelle guide turistiche come una tappa obbligata, al pari di un monumento.

Oggi, la terza generazione porta avanti con orgoglio l’eredità di famiglia: le figlie di Piero, Silvana e Patrizia, insieme al marito di quest’ultima, Simone, e con il prezioso aiuto della mamma Simonetta, continuano a dedicarsi con la stessa passione di sempre all’arte del buon gelato. La quarta generazione è già pronta a raccogliere il testimone: Lorenzo e Giulia, figli di Patrizia e Simone, hanno iniziato ad appassionarsi a questo mestiere fatto di gusto, creatività e dedizione.

Nel corso degli anni, Vivoli ha saputo rinnovarsi pur rimanendo fedele alle proprie radici. I momenti di svolta nella storia del locale coincidono spesso con importanti ristrutturazioni, avvenute nel 1984, 1997, 2002 e più recentemente nel 2017, segno tangibile di una tradizione in continuo dialogo con il presente. Fare il gelato, per la famiglia Vivoli, non è solo un mestiere: è una vocazione. Richiede amore, costanza, attenzione ai dettagli e una costante ricerca della qualità. Il segreto di un gelato eccellente parte proprio dalla scelta delle materie prime: ingredienti rari, selezionati con cura e sapientemente lavorati per creare un gusto unico, autentico. Pur rimanendo saldamente ancorata all’artigianalità e ai valori di famiglia, Vivoli non ha mai smesso di guardare avanti, investendo nella tecnologia e nell’innovazione, senza mai tradire i principi di qualità e genuinità. Questa è la loro filosofia: il piacere di produrre gelato, di gustarlo e di offrirlo, in tutte le sue forme, dolci o salate, sempre con passione.