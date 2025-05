Accademia dei Georgofili e Ispro insieme per la salute

Firenze, 14 maggio 2025 - Un rapporto di collaborazione per favorire lo scambio di conoscenze, competenze, professionalità e promuovere iniziative comuni nell'attività scientifica, di ricerca e di formazione è stato sancito da una intesa sottoscritta dall’Accademia dei Georgofili e dall’Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica – Ispro. “E’ per noi un vero onore poter collaborare con una realtà così prestigiosa, quale è l’Accademia dei Georgofili” dichiara il direttore generale dell’Ispro, Katia Belvedere - “i nostri due enti saranno impegnati reciprocamente, in ragione delle proprie mission, nello sviluppo di attività di ricerca e di divulgazione scientifica, con particolare riferimento all’educazione alimentare. Tutto questo si tradurrà in più progetti che vedranno l’Accademia e l’Istituto collaborare fianco a fianco per i prossimi due anni".

“Per chi come noi lavora nell’ambito della Ricerca stili di vita e prevenzione oncologica”- ha dichiarato Giovanna Masala direttore della struttura complessa dell’Ispro Epidemiologia Clinica e di supporto al Governo Clinico -“la collaborazione con l’Accademia dei Georgofili è un valore aggiunto poiché ci permette di realizzare iniziative di interesse pubblico legate all’alimentazione, all’utilizzo e alla natura degli alimenti e al ruolo che la dieta ha nello sviluppo di alcuni tipi di tumore. Nei prossimi mesi collaboreremo alla progettazione di eventi che favoriranno la diffusione di informazioni utili a queste tematiche e a divulgare quello che è lo stato dell’arte della ricerca epidemiologica su questo fronte”. “Il rapporto tra produzione agricola e salute è ormai scientificamente noto e consolidato, visto il ruolo importante che l’alimentazione può avere nel contrasto a certi tipi di malattie - ha sottolineato il Presidente dei Georgofili Massimo Vincenzini. Salutiamo quindi con grande soddisfazione questo accordo con l’Ispro che coniuga la ricerca in agricoltura e quella in campo medico con la nobile finalità di contribuire al benessere della popolazione, nel pieno rispetto dell’antico motto statutario dei Georgofili, “Prosperitati Publicae Augendae”.