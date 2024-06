Gavinana, spaccia in piazza Gualfredotto da Milano: in manette

Firenze, 17 giugno 2024 - Spaccia in piazza Gualfredotto da Milano, nel cuore del quartiere di Gavinana, ma viene fermato. Nel pomeriggio di venerdì, i carabinieri della Compagnia Firenze Oltrarno hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di nazionalità tunisina, classe 1988, indagato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, nel corso del servizio di controllo del territorio svolto nell’area di Gavinana, i militari della Stazione di Firenze Ricorboli hanno notato l'uomo mentre si stava intrattenendo con un’altra persona in piazza Gualfredotto da Milano. Insospettiti dai due, i militari si sono avvicinati ma il 36enne ha tentato la fuga, salendo velocemente a bordo della propria bicicletta.

Fermato dopo pochi metri, durante il tentativo di allontanarsi, gli uomini in divisa hanno notato che aveva fatto cadere a terra dei piccoli oggetti, subito recuperati: si trattava di sette involucri contenenti un totale di sette grammi di cocaina. Condotto presso la sede della Stazione di Firenze Ricorboli, all’esito degli accertamenti di rito, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Sabato mattina, al termine dell’udienza, è stata disposta la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Firenze.