Gasometro, arriva la petizione: "Più illuminazione e sicurezza"

Pulizia urbana e gestione dei rifiuti, illuminazione pubblica inadeguata e il relativo senso di insicurezza, traffico e sicurezza stradale. Sono alcune delle criticità segnalate ieri sera dall’associazione di residenti ‘Voci dal Gasometro’ durante il confronto con il presidente del Quartiere 4, Mirko Dormentoni. Proprio a Dormentoni è stata consegnata anche una petizione, firmata da 200 persone, in cui sono chiesti "interventi urgenti e concreti per il miglioramento del rione". "È stato un confronto costruttivo, che speriamo apra una nuova fase di collaborazione per il miglioramento del rione" ha detto il presidente del Q4. Dormentoni ha garantito l’impegno verso le autorità e gli uffici competenti affinché siano intensificati i controlli sul territorio e il coinvolgimento dei soggetti istituzionali utili ad affrontare le criticità emerse dal nostro report. Inoltre, ha espresso la volontà di mantenere un dialogo costante con i cittadini "attraverso incontri periodici per monitorare i progressi delle azioni intraprese" sottolineano i portavoce dell’associazione Paolo Scialanga, Francesca Fini, Vincenzo Moscati e Riccardo Franci.

Dal canto suo Dormentoni ringrazia l’associazione "per le critiche costruttive e le proposte. Ascoltare i cittadini per noi è fondamentale. L’area del Pignone e, in particolare, dell’ex gasometro oggi è fortemente attenzionata dal Quartiere e dall’amministrazione comunale. Con gli assessori competenti stiamo programmando interventi di qualificazione urbana sia nel breve che nel medio-lungo termine, mentre per i problemi di sicurezza pubblica torneremo a sollecitare le autorità statali competenti".