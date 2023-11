Gara di rally in collina. Le strade diventano piste

Sabato e domenica in collina arriva il Rally Cirttà di Scandicci. Partenza alle 15,30 di sabato in piazza Resistenza dove è in programma anche l’arrivo domenica alle 18; la manifestazione sarà anticipata dai test del sabato mattina, in programma dalle 9,30 alle 13,30. Il parco assistenza sarà allestito in via del Parlamento Europeo. Per permettere lo svolgimento della manifestazione sportiva nei due giorni del fine settimana saranno in vigore modifiche alla viabilità. Durante le chiusure per i test e le prove speciali gli organizzatori garantiranno finestre orarie in cui la strade saranno aperte al transito. Sabato dalle 8,30 alle 13,30 chiusura di via dell’Arrigo da via di Mosciano (Anastasia) a via delle Croci; rimane aperta la viabilità di via dell’Arrigo da via delle Croci a Pian de’ Cerri e via delle Croci da via dell’Arrigo fino a via di San Michele e alla Sp12 Val di Pesa. Dalle 14,30 alle 20,30 (con finestra di riapertura 17-17,30 circa) per consentire lo svolgimento di una prima prova speciale, chiusura di via dell’Arrigo da Anastasia a via delle Croci, e via delle Croci da via dell’Arrigo fino al civico 26. Domenica Dalle 8,30 alle 19 , per le 3 prove speciali, chiusura di via San Niccolò dal cimitero di San Vincenzo a Torri fino all’intersezione con via di Marciola, e di tutta via di Marciola fino a Pian de’ Cerri (ex Taverna del Diavolo).