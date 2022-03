Galleria A1 Barberino, inaugurata l'opera: "Risparmieremo tempo"

Firenze, 18 marzo 2022 - Un'opera che è anche un simbolo del potenziale del Paese. Il nuovo tratto fra Barberino e Firenze Nord è pronto: 17,5 chilometri di percorso con due viadotti, due gallerie che costituiscono una naturale prosecuzione della variante di Valico dell'A1. Il progetto costato circa 1 miliardo di euro, si caratterizza per 4 infrastrutture principali, due gallerie e due viadotti.

A spiccare, in particolare, è la galleria Santa Lucia che, con i suoi 7,5 chilometri di tragitto, è la più lunga d'Europa a tre corsie. L'opera è in grado di abbattere il tempo di percorrenza del 30% con un risparmio complessivo di 1,5 milioni di ore all'anno a beneficio degli automobilisti.

"Questa è l'opera più grande a tre corsie, con la più grande galleria, la Santa Lucia, mai realizzata in Europa con la fresa più grande mai utilizzata nel continente, è tra le tre opere più grandi al mondo a tre corsie. Questo dà la misura della complessità dell'opera", spiega l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Roberto Tomasi. "Un'opera di questo tipo - prosegue- rappresenta la connettività del Paese, è un moltiplicatore di ricchezza e sviluppo. Ma è prima di tutto un'opera di eccellenza ingegneristica".

L'opera è stata presentata a Barberino alla presenza del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, del Presidente e dell'Amministratore Delegato di Autostrade per l'Italia Giuliano Mari e Roberto Tomasi, del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, del Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, del sindaco di Firenze Dario Nardella, del sindaco di Barberino di Mugello, Giampiero Mongatti, del sindaco di Calenzano Riccardo Prestini e presenti tutti i sindaci del territorio attraversato.

Il sindaco di Firenze Nardella nel corso della presentazione:"Il primato della galleria più grande d'Europa a tre corsie riempie di orgoglio la società, gli ingegneri, gli architetti e gli operai, che hanno contribuito a raggiungere questo obiettivo. Questa opera non solo accorcia l'Italia, ma rende ancora più integrate due regioni e integra sempre di più due territori metropolitani, Firenze e Bologna, che hanno due comunità fra le più importanti del nostro Paese. Questa opera incide necessariamente su tutto il sistema mobilità metropolitana dell'Appennino. Partiranno, inoltre, le opere correlate come il cantiere di Peretola e il sistema di mobilità oltre che sul tratto A11 da Firenze a Pistoia per le terze corsie, sono due opere che aspettiamo da tempo e che finalmente si sbloccano, è la seconda bella notizia di oggi".

La nuova infrastruttura potenzia uno degli snodi più trafficati del Paese, portando la capacità del tratto da 4 a 7 corsie , che vede di media durante le ore di punta il passaggio di oltre 100 veicoli al minuto. Grazie a quest'opera, la maggiore fluidità del traffico comporterà un risparmio per la collettività di 1,5 milioni di ore l'anno, riducendo il tempo di percorrenza del 30%: il contenimento dei fenomeni di code e stop and go genererà inoltre una diminuzione di emissioni di CO2 quantificabile in -2.000 tonnellate all'anno.

Per la sua realizzazione hanno operato ogni giorno in media 500 donne e uomini, per un totale di 6 milioni di ore lavorate. Il nuovo tratto prevede nei 17,5 km complessivi - di cui 10 km in sotterraneo - tre corsie di marcia da 3,75 metri, più una corsia di emergenza sui tratti all'aperto. Il progetto rientra nel più ampio piano di sviluppo del nodo toscano dell'Autostrada del Sole, tra gli svincoli di Barberino e Valdarno, che riguarda un totale di 120km.

"Abbiamo oltre 6 miliardi di progetti esecutivi pronti per essere cantierizzati e quest'anno presenteremo ulteriori 2,6 miliardi per un totale di 8,6 miliardi. Per fare questo abbiamo bisogno di competenze tecniche, ingegneristiche e di industria. Non basta la finanza, servono competenze tecniche per fare opere cosi' complesse'. Lo ha dichiarato Roberto Tomasi, amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, a margine della presentazione.