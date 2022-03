A1: chiuso tratto Barberino Calenzano in direzione Firenze, gli orari

Per approfondire :

Firenze, 18 marzo 2022 - Prima dell'apertura vera e propria del nuovo tratto dell'A1 tra Barberino del Mugello e Firenze nord servono gli ultimi lavori e gli ultimi ritocchi. Per questo autostrade comunica che dalle 20 di venerdì 18 marzo alle 12 di sabato 19 marzo sarà chiuso il tratto tra Barberino del Mugello e Calenzano in direzione Firenze.

Alle 12, alla riapertura, sarà disponibile per gli automobilisti il nuovo tratto, quello inaugurato nella mattina di venerdì 18 marzo e che comprende la galleria Santa Lucia, la galleria a tre corsie più grande d'Europa con i suoi oltre 7 km di lunghezza.

Durante l'interruzione tra la serata di venerdì e il mezzogiorno di sabato Autostrade comunica che sarà istituita l'uscita obbligatoria a Barberino: dal casello, percorrere la SP8 Barberinese dove, per l'occasione, sarà predisposta apposita segnaletica gialla indicante "Firenze" e rientrare sulla A1 alla stazione di Calenzano, per proseguire in direzione del capoluogo toscano.