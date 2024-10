Gabriele Ametrano presenta la sua ultima fatica

Questo pomeriggio (ore 18,30) presso La Ménagère (via de’ Ginori 8r) Gabriele Ametrano presenta ’Nessun porto terrà lontana la tempesta’ (Edizioni Clichy). L’autore dialoga con il giornalista Simone Innocenti. "Non chiederci la parola" scriveva Eugenio Montale, "non domandarci la formula che mondi possa aprirt": da questa consapevolezza nasce questa silloge, dalla convinzione che la poesia si ponga al margine di una contemporaneità che vive di personali percorsi condivisi. Ma se instabili e confusi sono i sentment nel nostro tempo, vigile e presente è il linguaggio che descrive la loro forma e gli dona un contorno preciso.