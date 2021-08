Firenze, 3 agosto 2021 - Un furto incredibile, un oltraggio a un campione olimpico appena tornato in Italia con una medaglia d'argento al collo. Lorenzo Zazzeri, star del nuoto che ha ottenuto il secondo posto con la 4x100 stile libero a Tokyo, è tornato a Firenze, la sua città, nella mattina di martedì 3 agosto dopo il viaggio dal Giappone.

Un momento di grande emozione: l'arrivo alla stazione di Santa Maria Novella, l'abbraccio commosso con parenti e amici, le lacrime per un risultato importantissimo per la sua carriera, il più importante fin qui per il 26enne. Ma il ritorno in Italia è stato anche tristezza e rabbia.

E' infatti andato in auto alla piscina di Bellariva, nella zona sud della città, anche per salutare la Firenze del nuoto che lo attendeva. Ha lasciato in auto un borsone con diversi ricordi di Tokyo. E quel borsone è stato rubato: qualcuno, mentre Lorenzo era in piscina, ha sfondato il vetro posteriore dell'auto e ha portato via il bagaglio. E' lo stesso Zazzeri a raccontare la vicenda nelle storie di Instagram. La fortuna è che Zazzeri la medaglia l'aveva al collo, con sé: quella non è fortunatamente stata rubata. Sarebbe stato il colmo.

"Spero nel buon senso in chi mi ha rubato ricordi inestimabili - dice - Nella borsa c'era un ipad (in cui l'atleta ha registrato molti video che raccontano l'avventura di Tokyo, ndr), souvenir, ricordi e regali per parenti e amici". E l'appello ai ladri è chiaro: "Tenetevi le cose materiali ma ridatemi i miei ricordi. Lasciata la borsa nella piscina di Bellariva a Firenze".