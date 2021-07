Firenze, 26 luglio 2021 - Storica medaglia d'argento nel nuoto per la staffetta 4X100 stile libero italiana ai Giochi olimpici di Tokyo. Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, il fiorentino Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo sono arrivati dietro agli Stati Uniti e davanti all'Australia.

Alle 5.15 italiane quattro frecce tricolori solcano il cielo di Tokyo per un argento misto di storia e leggenda. La staffetta 4x100 stile libero per la prima volta nella storia olimpica sale sul secondo gradino del podio conquistando la seconda medaglia della storia dopo il bronzo della 4x200 stile libero di Massimiliano Rosolino, Filippo, Magnini, Simone Cercato ed Emiliano Brembilla ad Atene 2004. Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo sono protagonisti di una cavalcata pazzesca sempre nelle prime posizioni e che li vede dietro solo ai mostri statunitensi, peraltro campioni uscenti. Il quartetto azzurro scende ancora sotto il record italiano (19 centesimi) già stabilito in batteria e chiude in 3'10"11. Stati Uniti super in 3'08"97, Australia terza in 3'10"22. A livello mondiale sinora erano le tre medaglie conquistate con il bronzo a Cali '75 (Barelli, Zei, Pangaro, Guarducci), argento a Melbourne '07 (Rosolino, Magnini, Galenda, Calvi), bronzo a Kazan '15 (Magnini, Santucci, Dotto, Orsi).

La stessa squadra bronzo continentale a Budapest, finalmente vendica quel quarto posto di due anni fa a Gwangju per soli dìciassette centesimi. In Corea c'era Alessandro Miressi oggi che come allora aprì le danze. Il primatista italiano si trova lo squalo Caeleb Dressel che spaventa il mondo passando in 22"24 dopo i 50, mentre Mire controlla bene a mezzo secondo e poi rinviene sull'americano che fatica in una seconda parte dove l'azzurro tocca in 47"72 passando il testimone a Thomas Ceccon al quarto posto. Il ventenne veneto tiene alla grande, e scala una posizione al terzo posto con un sontuoso 47"45 e accorcia sulla Francia appena dietro al francese Manaudou (47"62). E' la volta di Lorenzo Zazzeri che mette il turbo a fa letteralmente a spallate con l'americano Baker. Il fiorentino che il 9 agosto compirà 26 anni è un fulmine e sfreccia a 47"31 riportando i compagni al secondo posto. Manuel Frgio deve solo certificare la posizione. L'americano Apple piazza una frazione da 46"69 e allora il ventiquattrenne veneto non produce ulteriori sforzi e rintuzza le velleità di Australia e di un soprendente Canada, chiudendo in 47"63 e aprendo le porte dell'olimpo.

"Abbiamo scritto una pagina di storia"

"Una gioia incredibile". Così, all'unisono, gli azzurri della staffetta 4x100 commentano l'argento olimpico conquistato a Tokyo. "Siamo felicissimi, siamo stati veramente bravi, una grande staffetta - ha dichiarato ai microfoni Rai Alessandro Miressi - Siamo veramente contenti e felici di questo argento". "Già ieri sapevamo di avere una buona possibilità di medaglia - ha spiegato Thomas Ceccon, che pochi prima dell'argento ha staccato il pass per la finale dei 100 dorso - Ho fatto la scelta di fare entrambe le gare, dato che ero andato bene nel dorso non potevo che fare altrettanto in staffetta. L'argento olimpico non e' una cosa da tutti i giorni". "Non ho parole, no so come descrivere questo momento - ha ammesso Lorenzo Zazzeri - Abbiamo scritto una pagina bellissima di storia e sono felicissimo di far parte di questo gruppo: siamo uniti, ci siamo abbracciati anche prima di partire, eravamo convintissimi di poter fare una grande gara". "Per me - ha concluso un incredulo Manuel Frigo - era impensabile soltanto tre anni fa essere qui e ora arriva addirittura una medaglia. Quando la vedro' ci credero'".

Giani: "Buongiorno Toscana, il primo argento toscano a Tokyo2020 è Lorenzo Zazzeri"

"Il primo argento toscano a Tokyo2020 è Lorenzo Zazzeri. Nella 4x100 stile libero non eravamo mai saliti sul podio olimpico. Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo ci sono riusciti. Buongiorno Toscana". Lo ha scritto sul suo profilo Facebook il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, celebrando di fatto la presenza del toscano Zazzeri nella 4X100 stile libero vincitrice di un argento alle Olimpiadi di Tokio 2020.

Mazzeo: "Nella storia del nuoto italiano"

"Arriva lsa prima medaglia toscana! La staffetta 4x100 stile libero (composta da Miressi, Ceccon, Zazzeri e Frigo) che non aveva mai visto il podio ai Giochi è seconda sola agli Usa (3'08''97) e con il record italiano di 3'10''11. Una grande prova del fiorentino Lorenzo Zazzeri che era riuscito nella sua frazione ad arrivare a 20 centesimi dagli Stati Uniti. Bravissimi questi ragazzi che da oggi sono entrati nella storia del nuoto italiano". Lo afferma il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, su Facebook.