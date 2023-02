Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e PR FSE+ Priorità 2 Istruzione e formazione, O.S.

Giardiniere D'Arte

Missione 1: “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura” - Componente 3: “Cultura 4.0 (M1C3) – Misura 2 – Investimento 2.3: attività di formazione professionale per “Giardinieri d’Arte” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU e dal PR FSE+ Priorità 2 Istruzione e formazione, Obiettivo specifico 4.7

D.G.R. n. 1068 del 28/10/2022

Decreto Esiti del Direttore Generale n. 8385 del 29/12/2022

ATS FORMIMPRESA LIGURIA (CAPOFILA) COMUNE DELLA SPEZIA – VILLAGGIO DEL RAGAZZO – GARDENFLORA TRIO

Operazione: GIARDINIERE D’ARTE

SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO: GIARDINIERE D’ARTE

INFORMAZIONI GENERALI

ATTESTATO CHE IL CORSORILASCIA

Qualifica professionale “Giardiniere d’arte per giardini e parchi storici”. Classificazione ISTAT professioni 2011: 6.4.1.3.1- Agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, di coltivazioni di fiori e piante ornamentali.

L’attestato è anche abilitante all’esercizio dell’attività di manutenzione del verde, regolamentata ai sensi dell’art. 12 della legge n. 154/2016 e dell’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio 2018.

DESTINATARI

Numero: 12

Persone:

a) in possesso, in alternativa, di:

- diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale

- qualifica IeFP di Operatore Agricolo

- diploma IeFP di Tecnico Agricolo

- tre anni di esperienza lavorativa nel settore di riferimento con almeno diploma di scuola secondaria di primo grado

b) che hanno compiuto il 18esimo anno di età

e che, indipendentemente dalla condizione nel mercato del lavoro, necessitano di azioni formative per acquisire conoscenze e competenze necessarie a rafforzare la propria occupabilità e adattabilità.

Per coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’estero occorre presentare una dichiarazione di valore (rilasciata dall’Ambasciata Italiana del paese di provenienza) o un documento equipollente (rilasciato dal MIUR - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) che attesti il livello di scolarizzazione.

Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza sarà verificata attraverso un test di ingresso conservato agli atti del soggetto formatore.

CASI DI RIDUZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO

Fermo restando il compimento dei 18 anni di età, ai soggetti in possesso di una qualificazione di Manutentore del verde ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge n. 154/2016 nonché ai soggetti rientranti nei casi di esenzione di cui al par. 7 dell’Accordo in Conferenza Stato Regioni relativo allo standard professionale e formativo per l’attività di Manutenzione del verde del 22.2.2018 18/30/SR15/C9-C10, è riconosciuto un credito formativo corrispondente alla durata relativa all’unita di competenza 1 di cui all’allegato alla DGR n. 795/2022.

Non sono riconosciuti altri crediti formativi.

Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle iscrizioni

PARI OPPORTUNITÀ E NON DISCRIMINAZIONE

L’accesso al corso avviene nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. e dalla carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.ù

FIGURA PROFESSIONALE

Il Giardiniere d’arte per giardini e parchi storici è in grado di realizzare gli interventi rivolti alla conservazione, al rinnovamento, al rifacimento di elementi, spazi, architetture vegetali del giardino, padroneggiando le tecniche, i materiali e le modalità di messa a dimora, cura, prevenzione e rigenerazione degli elementi vegetali di cui sono composti. Realizza interventi di restauro, conservazione, manutenzione e gestione dei giardini e parchi storici nell’ambito del vede pubblico e privato, rispettando le forme originarie del giardino, valorizzando le peculiarità storiche, di cultura materiale, architettoniche, ambientali, paesaggistiche, di relazione.

MERCATO DEL LAVORO

Il Giardiniere d’arte per giardini e parchi storici si inserisce in parchi, giardini storici, orti botanici di proprietà pubblica o privata, o anche presso istituzioni pubbliche e private che gestiscono luoghi della cultura, ai sensi del Codice dei Beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. N. 42/2004), dotati di parchi e giardini storici. Svolge l’attività professionale in diversi contesti e in diverse tipologie di aziende: vivai, cooperative di manutenzione di giardini e parchi storici, garden center, imprese specifiche di realizzazione e manutenzione di giardini e parchi storici.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Gli interessati potranno scaricare la scheda informativa e la domanda di iscrizione dai siti

www.formimpresaliguria.it e www.villaggio.org

La domanda di iscrizione (compilata e in regola con le vigenti normative sull’imposta di bollo) potrà essere consegnata:

Presso la sede di Formimpresa Liguria, Via Borachia, 13 – La Spezia - tel. 0187/564904;

orario ufficio: dal lunedì al venerdì 8:00-15:30

In alternativa la domanda di iscrizione (compilata e in regola con le vigenti normative sull’imposta di bollo) potrà essere trasmessa via e-mail all’indirizzo:

[email protected].

In questo caso l’utente dovrà scansionare o fotografare la domanda di iscrizione dopo averla debitamente compilata, sottoscritta e dopo aver apposto la marca da bollo (€ 16,00 nel rispetto della normativa fiscale nazionale dell’imposta di bollo) che dovrà essere annullata apponendo una sigla sulla stessa e allegando la copia del documento di identità.

Iscrizioni: dal 15 febbraio 2023 alle ore 12.00 del 15 marzo

Documentazione da produrre.

- modello di domanda compilato in ogni parte, datato e firmato in originale

- marca da bollo come da normativa vigente (€ 16,00)

- copia del titolo di studio

- informativa privacy ai sensi della normativa vigente

- documento d’identità (per gli extracomunitari anche il permesso di soggiorno)

- codice fiscale

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO

DURATA, STRUTTURA DEL CORSO E MODALITÀ DI FRUIZIONE

ore di corso così suddivise:

Formazione d’aula: 221

Pratica professionale e laboratoriale: 139

Tirocinio curriculare: 240 ore

La formazione teorica verrà svolta a distanza per un massimo del 50% del monte ore “Formazione d’aula”

Ai soggetti in possesso di una qualificazione di Manutentore del verde (L. n. 154/2016) nonché ai soggetti rientranti nei casi di esenzione di cui al par. 7 dell’Accordo Stato Regioni del 22.2.2018, è riconosciuto un credito formativo pari a 180 ore (corrispondenti alla durata relativa all'unità di competenza 1 “Manutentore del verde” di cui all’allegato alla DGR n. 795/2022).

ARTICOLAZIONE, FREQUENZA E SEDI FORMATIVE

Nella fase svolta presso la sede formativa l’impegno settimanale sarà mediamente di 12 ore dal lunedì al venerdì; durante lo stage in azienda l’impegno sarà di 40 ore settimanali, o secondo l’orario aziendale

Il numero massimo di ore di assenza è pari a n. 120 ore – 20% delle ore complessive del percorso formativo.

Sede Formativa:

Formimpresa Liguria, Via Naef, 12, La Spezia

TIROCINIO CURRICULARE (stage)

Il tirocinio sarà organizzato in due fasi e avrà una durata totale di 240 ore. Permetterà ai partecipanti di assistere alle differenti tecniche di manutenzione e gestione dei giardini e dei parchi in relazione alla stagionalità.

Il tirocinio sarà organizzato prioritariamente presso le aziende e le ville storiche che hanno aderito in fase progettuale manifestando il fabbisogno di personale o dichiarando la disponibilità ad accogliere gli allievi per la formazione in contesto lavorativo.

La presenza delle aziende di settore, delle Ville storiche, dei Parchi e delle associazioni di categoria che hanno aderito al progetto assicura una ampia possibilità di scelta.

PROVVIDENZE A FAVORE DELL’UTENZA

Quando il corso si svolge con un orario di almeno 7 ore su due turni (mattino e pomeriggio), è previsto un rimborso di 1,00 € h/allievo, calcolato sulle ore di frequenza, salvo che l’allievo utilizzi il servizio mensa dell’azienda che lo ospita in stage.

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE

AMMISSIONE AL CORSO

È subordinata al superamento delle prove di selezione ed è condizionata all’esito positivo delle visite mediche, svolte presso strutture sanitarie e volte ad accertare l’idoneità alla mansione specifica ai sensi D. Lgs. n. 81/08

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO

- diploma di scuola secondaria di primo grado (terza media) con minimo tre anni di esperienza lavorativa nel settore di riferimento.

- qualifica IeFP di Operatore Agricolo

- diploma IeFP di Tecnico Agricolo

- diploma scuola secondaria di 2 grado

I candidati che hanno conseguito un titolo di studio all’estero dovranno presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente.

ESPERIENZA PROFESSIONALE Non richiesta

ULTERIORI REQUISITI DI ACCESSO nessuno

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE

COMMISSIONE DI SELEZIONE

La commissione di selezione sarà composta da n. 3 componenti di cui:

1 Psicologo

1 Psicologo 1 Esperto di settore

1 Esperto di settore 1 Responsabile del corso

TIPOLOGIA DELLE PROVE

N° 2 prove:

Una prova scritta di carattere psico-attitudinale per verificare le potenzialità e le attitudini dei candidati alla partecipazione al corso.

Un colloquio orale mirato a conoscere il background, le aspettative, le motivazioni verso il settore professionale e le competenze acquisite anche in contesti informali/non formali.

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI E DI COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELLE PROVE

Avviso di convocazione agli iscritti in tempo utile affinché le persone coinvolte possano partecipare alle prove di selezione, di norma con raccomandata con ricevuta di ritorno oppure telegramma. In caso di numero elevato di candidati, saranno utilizzate altre metodologie di comunicazione, quali, ad esempio, e-mail, sms, ecc. delle quali sarà tenuta adeguata documentazione e registrazione. Al termine delle prove di selezione, la comunicazione degli esiti e l’inizio delle attività di formazione avverrà tramite affissione in bacheca presso la sede formativa e tramite pubblicazione sul sito www.formimpresaliguria.it

PROVA SCRITTA

Test psico-attitudinali specifici per verificare le potenzialità e le attitudini dei candidati alla partecipazione al corso

PROVA PRATICA Non prevista

COLLOQUIO

Tutti i candidati che parteciperanno alla prova scritta saranno ammessi al colloquio.

Il colloquio sarà individuale e mirato a intercettare le caratteristiche personali, le attitudini, le motivazioni del candidato, nonché le eventuali competenze già acquisite, in relazione agli obiettivi del percorso.

VALORI PERCENTUALI ATTRIBUITI ALLE PROVE

La commissione di selezione definirà il peso attribuito alle due tipologie di prove (presumibilmente: test attitudinale 40%; colloquio motivazionale 60%)