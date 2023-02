Terremoto in Turchia, la diretta: oltre 4.900 morti. Tajani: "Si cerca un italiano"

Roma, 7 febbraio 2023 - Il tragico bilancio della vittime del terremoto in Turchia e Siria sale di ora in ora, l'ultimo aggiornamento ha superato i 4.900 morti, ma è ancora del tutto provvisorio. La Turchia ha reso noto che le vittime sono più di 3.400, mentre la Siria conta quasi 1.500 morti. L'Oms teme possano arrivare a oltre 20 mila, anche per causa di nuove scosse e crolli di edifici. Intanto è corsa contro il tempo per estrarre i sopravvissuti a quasi 20 ore dalla prima delle tre scosse, quella di magnitudo 7.8. Ieri è stata salvata una bambina di sette anni dalle rovine di Hatay, al confine con la Siria, e oggi, dopo 28 ore dal sisma, una donna e i suoi tre figli sono stati estratti vivi dalle macerie di un edificio crollato nel distretto Nizip di Gaziantep. Tajani: "Mancano contatti con un italiano" Intanto apprensione per la sorte di un italiano, in Turchia per lavoro, che non è stato ancora raggiunto dall'ambasciata, e di cui non si sa nulla. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, prima su Twitter poi in collegamento con Agorà, ha confermato: "L'Unita di Crisi della Farnesina ha contattato tutti gli italiani che si trovavano nell'area del...