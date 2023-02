Mosca e i timori per l'estensione della guerra. "Fanno ristrutturare i bunker antiatomici"

Ucraina, Kiev: "Non useremo armi a lungo raggio per colpire la Russia"

Mosca, 7 febbraio 2023 - Il Cremlino ha ordinato l'ispezione e la riparazione sistemica dei rifugi antiatomici in tutta la Russia. Lo riporta il Moscow Times, citando funzionari russi. Molte delle migliaia di bunker e rifugi, di epoca sovietica, erano in disuso da decenni. Con la guerra in Ucraina che si protrae, sembra che le autorità locali stiano spendendo centinaia di milioni di rubli per renderli nuovamente agibili, riferisce il giornale indipendente con sede a Mosca.

Un rifugio antiaereo a Kharkiv, in Ucraina (Ansa)

"La decisione di ispezionare la rete di rifugi antiatomici è stata presa dal governo in primavera", ha dichiarato un funzionario russo, citando le riunioni governative che si sono tenute sull'argomento. "Il comando per un'ispezione su larga scala e per sistemare le cose è stato dato dal Ministero delle Situazioni di Emergenza, dal Ministero della Difesa e da altri ministeri civili", ha aggiunto. La scelta nasce in un contesto di crescente tensione: da una parte ci sono i frequenti riferimenti a un'eventuale catastrofe nucleare, dall'altra gli attacchi che ormai interessano anche il territorio russo. Infatti, a dicembre sono stati lanciati tre raid contro basi aeree militari russe, a centinaia di chilometri dal confine ucraino. Kiev, tuttavia, non ha mai ammesso un suo coinvolgimento.

Nonostante non ci siano annunci ufficiali riguardo alla ristrutturazione dei rifugi, gli sforzi delle autorità locali per rinnovare la rete di protezione civile sono noti e riportati dai media locali da mesi. Per la prima volta, quattro funzionari hanno confermato al Moscow Times che sono in corso aggiornamenti coordinati dal governo centrale. I lavori sono iniziati a febbraio 2022, subito dopo l'inizio dell'invasione e continueranno quest'anno, ha affermato un funzionario russo. Le direttive di Mosca, inoltre, non riguardano solo i territori vicini al confine con l'Ucraina, ma anche le aree a più di 7.000 chilometri dal fronte. Negli ultimi mesi sono spuntati appalti pubblici sostanzialmente ovunque in Russia che cercano imprese per la riparazione dei rifugi antiatomici.

Il ritrovato interesse per i rifugi è riconducibile ai timori per una guerra nucleare, nati a seguito della decisione di Putin di alzare il livello di allerta ad 'alto' nel paese lo scorso febbraio, ha affermato un ex funzionario alla testata russa. "L'allerta è solo la punta dell'iceberg", ha detto. "I lavori dietro le quinte sono invisibili". Così come la ristrutturazione dei rifugi non è l'unico modo in cui si manifesta la crescente militarizzazione della Russia: basti pensare alla mobilitazione parziale o all'installazione dei sistemi di difesa aerea nel centro di Mosca.