La guerra in Ucraina verso "un'escalation imprevedibile". Le ultime news: monito di Mosca

Gb: Russia tenta offensiva ma non ha le forze

Secondo il Ministero della Difesa britannico, la Russia non dispone quasi certamente delle munizioni e delle unità di manovra necessarie per un'offensiva di successo. "Le forze russe sono riuscite a guadagnare solo alcune centinaia di metri di territorio a settimana. Questo è quasi certamente dovuto al fatto che la Russia non dispone delle munizioni e delle unità di manovra necessarie per un'offensiva di successo. È probabile che - sostiene l'intelligence Gb - i comandanti di alto livello facciano piani che richiedono unità sotto organico e inesperte per raggiungere obiettivi irrealistici, a causa delle pressioni politiche e professionali". Secondo l'aggiornamento, è molto probabile che la Russia stia tentando di ricominciare le operazioni offensive in Ucraina dall'inizio di gennaio di quest'anno, quasi certamente con l'obiettivo di catturare le restanti parti dell'oblast di Donetsk in mano agli ucraini.