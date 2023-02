Sanremo 2023: la scaletta dei cantanti. Ordine d'uscita e programma della prima serata

E' questione ormai di ore. Stasera prende il via la 73esima edizione del Festival di Sanremo, la quarta targata Amadeus. Al suo fianco, per le cinque serate ci sarà Gianni Morandi nel ruolo di co-conduttore. Orario di inizio 20,40, in diretta su Rai 1, mentre la chiusura è prevista all'1,30, quando inizierà il Dopofestival di Fiorello in versione light: 45 minuti la durata prevista. Per questa prima serata saliranno sul palco dell'Ariston 14 dei 28 Big che partecipano alla kermesse. La scaletta dei cantanti è già nota: prima in ordine di uscita sarà una "veterana" come Anna Oxa - 14 presenze e due premi vinti a Sanremo - che ha mantenuto il mistero sul suo look (ma c'è da aspettarsi che riesca a stupire). E ieri, dopo una giornata di prove all'Ariston, unica tra i Big, si è sottratta al "rito" del green carpet, deludendo i tantissimi fan che l'attendevano.

Anna Oxa "Sali (canto dell’anima)" gIANMARIA (Mostro) Mr. Rain (Supereroi) Marco Mengoni (Due vite) Ariete (Mare di guai) Ultimo (Alba) Coma_cose (L'addio) Elodie (Due) Leo Gassmann (Terzo cuore) I Cugini di Campagna (Lettera 22) Gianluca Grignani (Quando ti manca il fiato) Olly (Polvere) Colla Zio (Non mi va) Mara Sattei (Duemilaminuti)

Grande attesa stasera per la prima delle quattro co-conduttrici scelte da Amadeus, Chiara Ferragni, che farà il bis anche sabato sera. L'influencer e l'imprenditrice digitale, che ha devoluto il cachet di Sanremo all'associazione Dire, Donne in rete contro la violenza, dovrà sostenere la prova della diretta tv, e soprattutto a quella del monologo. L'influencer leggerà all'Ariston una 'lettera a se stessa', una decina di minuti in cui racconterà la sua storia invitando al coraggio, tutto femminile, di affrontare le sfide e di inseguire i propri sogni. "Vedendola di persona, in azione, si capisce perché abbia un seguito così forte. Farà una bella cosa", ha commentato Gianni Morandi. Chiara Ferragni stasera indosserà un abito scultura Schiaparelli (mentre sabato vestirà Dior), dietro le quinte sarà seguita dalle telecamere di Amazon per la seconda stagione della serie The Ferragnez.

Gli ospiti della prima serata sono i vincitori di Sanremo 2022, come da tradizione. Mahmood e Blanco torneranno sul palco dell'Ariston con la canzone che gli ha fatto guadagnare il primo posto, Brividi. Blanco poi si esibirà da solo con il suo nuovo inedito dal titolo l'isola delle Rose.

È anche la serata dei Pooh che tornano insieme, anche con Riccardo Fogli, dopo l'addio dato alle scene nel dicembre 2016 e soprattutto dopo la morte del batterista Stefano D'Orazio. "Faranno qualcosa di speciale. Ripercorriamo la loro carriera e sarà emozionante", ha assicurato Amadeus.

Altra ospite di stasera sarà l'attrice Elena Sofia Ricci, che per essere a Sanremo ha avuto una "dispensa" speciale dai suoi impegni a teatro. L'attrice salirà sul palco dell'Ariston per presentare la nuova fiction di Rai1 "Fiori sopra l'inferno". Per gli eventi esterni al'Ariston, in collegamento dal Suzuki Stage di piazza Colombo ci saranno i Gemelli di Guidonia e Piero Pelù che canterà il brano Gigante. Mentre dalla nave Costa Smeralda ormeggiata al largo di Sanremo si collegherà il rapper Salmo.

Sarà anche la serata omaggio a Lucio Battisti, in occasione degli 80 anni dalla nascita e dei 25 dalla morte del cantautore. Mentre giovedì è previsto l'omaggio a un altro grande artista scomparso, Lucio Dalla, pure lui quest'anno avrebbe compiuto 80 anni. Due serate evento che trasformeranno l'Ariston (e le case degli italiani) in un enorme Karaoke, ha anticipato Amadeus, che punta a coinvolgere in prima persona il Gianni nazionale: "E poi convinciamo Morandi a intonare qualcosa, così facciamo cantare tutto l'Ariston".

La prima serata si concluderà con la votazione delle 14 canzoni in gara solo da parte della stampa accreditata al Festival e divisa tra carta, radio e web. A fine serata verrà stilata una classifica provvisoria.