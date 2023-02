Quando la competenza è una conquista

Airone Gruppo

In un mondo del lavoro sempre più difficile e complesso, diventa fondamentale rivolgersi ad una realtà che sia direttamente in grado di offrire delle reali opportunità lavorative. La Scuola per Saldatori Airone di Perugia, che ha alle spalle oltre 25 anni di attività, si caratterizza per essere il collegamento ideale fra il mondo della formazione e quello del lavoro e dell’industria: “E tutto ciò soprattutto alla luce delle specifiche necessità - sottolinea l’ingegner Dennis Duranti, responsabile di Airone P.G., agenzia privata che rappresenta l’Istituto Italiano della Saldatura in Centro Italia - che le aziende del settore hanno di reperire personale che sia effettivamente ed adeguatamente formato per operare in un campo molto complesso come quello della saldatura”. Airone P.G. è dunque una struttura di riferimento per tutte le attività che integrano e completano i servizi di IIS CERT in termini di formazione e qualificazione di figure in ambito saldatura, taglio e controllo (saldatori, brasatori, operatori di saldatura, personale addetto ai controlli non distruttivi, processi di saldatura, procedure, certificazioni di prodotto e di sistema qualità), nonché Formazione/Certificazione nel mondo di personale, procedure, aziende e prodotti.

L’ECCELLENZA NELLA SALDATURA. La Scuola rappresenta dunque l’eccellenza nel settore della saldatura, nonché centro di eccellenza dell'Istituto Italiano della Saldatura. Airone P.G. si configura dunque come una Società di Servizi e Formazione, nata dall’esperienza dei soci fondatori che hanno creato una struttura in grado di fornire servizi di consulenza tecnica, formazione nei processi di saldatura e di controllo delle giunzioni saldate e di rappresentare, dunque, un imprescindibile punto di riferimento soprattutto per le aziende.

ATTIVITA’ FORMATIVE E CORSI. Le attività formative della scuola per Saldatori Airone sono rivolte sia a chi si appresta ad entrare per la prima volta nel mondo del lavoro, sia per chi, già assunto da un’azienda, viene inserito in un’attività di formazione specialistica in saldatura. La formazione si caratterizza per la presenza di Corsi in linea con quelle che sono, dunque, le esigenze delle aziende. La Scuola Airone di Perugia (Agenzia formativa accreditata dalla Regione Umbria) propone una serie molto ampia di attività formative. Tra i corsi proposti, quello per Saldatori per materiali metallici (continuativo in tutte le sedi), quello per Saldatori di tubi e raccordi di polietilene (tutti i mesi a Perugia), quello per Coordinatore di Saldatura (ISO 14731 + ISO 3834) con didattica a distanza (maggio e novembre 2023). Poi ecco anche il Corso per Operatori CND LIV 2 ISO 9712 metodo VT, MT, PT, UT (da aprile a maggio 2023), con didattica a distanza ed in presenza a Perugia e il Corso sull’Incollaggio (giugno 2023) con didattica in presenza a Perugia. Infine, spazio al Corso per Coordinatore Saldatura e posa in opera di reti di polietilene (UNI 10761), con didattica in presenza e che si terrà a settembre 2023.

LE CERTIFICAZIONI. Al termine dei corsi, viene rilasciata una certificazione riconosciuta dalle aziende ed immediatamente utilizzabile nel mondo del lavoro. I docenti e gli istruttori di Airone P.G. (Centro di Eccellenza dell’Istituto Italiano della Saldatura) hanno una profonda esperienza maturata sul campo e che viene trasmessa durante lo svolgimento dei corsi. Tali professionisti sono tecnici, docenti ed istruttori qualificati dall’Istituto Italiano della Saldatura. Di alta qualità è anche il materiale di supporto utilizzato durante i corsi.