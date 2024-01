Ruba uno zaino a due turisti: arrestato grazie a un carabiniere fuori servizio

Firenze, 13 gennaio 2024 – Ad arrestarlo ci hanno pensato due carabinieri della stazione di Firenze Uffizi, liberi dal servizio, che proprio la notte scorsa hanno notato un 22enne responsabile di quello che viene definito furto con destrezza.

Mentre si trovava in un bar del centro, uno dei militari ha notato il giovane uscire all'esterno del bar con uno strano rigonfiamento al di sotto del giubbotto e, in attesa dei rinforzi, ha deciso di fermare subito l'uomo che nel frattempo era in procinto di defilarsi.

Gli accertamenti che sono seguiti hanno consentito di rinvenire nella materiale disponibilità dell'uomo uno zaino con all'interno due iphone, carte di credito e vari effetti personali, appena rubati ad una coppia di fidanzati, turisti, campani, all'interno del locale, che sono stati restituiti alle vittime. Il 22enne, algerino, è stato condotto presso le locali camere di sicurezza e giudicato per direttissima: arresto convalidato con la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.