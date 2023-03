Firenze, tenta di rubare in un negozio di abbigliamento: denunciato

Polizia municipale (Foto di repertorio)

Firenze, 24 marzo 2023 – Tenta di rubare in un negozio di abbigliamento in centro, ma viene bloccato dall’addetto alla sicurezza e denunciato dalla polizia municipale. È successo ieri sera in centro a Firenze.

L’uomo denunciato è un 25enne straniero che ieri aveva appena rubato alcuni indumenti in un negozio. Alcuni agenti del reparto della Zona Centrale erano vicini al Duomo quando sono stati allertati da alcuni passanti. Gli agenti sono quindi intervenuti fermando un uomo che aveva appena sottratto tre maglie e una felpa per circa 200 euro di valore mettendoli dentro una borsa schermata in modo artigianale.

Il suo tentativo è stato però scoperto dall’addetto alla sicurezza del negozio che si è messo a inseguirlo bloccandolo vicino al Duomo. A questo punto è intervenuta la polizia municipale che ha preso in consegna il malvivente. Gli agenti hanno poi restituito i capi di abbigliamento ai proprietari e sequestrato la borsa schermata. L’uomo è stato denunciato per furto aggravato.