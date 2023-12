Furto in casa degli alluvionati : "Preso anche a calci il nostro cane"

Prima l’alluvione, adesso i ladri. Periodo decisamente difficile per una famiglia residente in via delle Betulle, a Campi Bisenzio, che mercoledì pomeriggio, poco prima delle 19, ha scoperto di essere stata vittima di un furto. "Eravamo tutti fuori casa – spiega Barbara Gualtieri – quando sono stata contattata da mia mamma che mi ha segnalato il furto appena avvenuto. La nostra abitazione è dotata di allarme, ma purtroppo l’avevo disattivato per permettere a mia mamma di entrare e portare alcune cose, in nostra assenza". Ne hanno purtroppo approfittato i ladri, utilizzando anche un’altra problematica momentanea: la non perfetta chiusura di una persiana danneggiata a causa degli allagamenti.

"La nostra casa ha subito molti danni per l’alluvione – spiega ancora l’avvocato Gualtieri che peraltro sta seguendo tante famiglie alluvionate nell’iter per i ristori - e nei vari interventi che abbiamo dovuto effettuare per togliere il fango e portare in salvo i mobili, una persiana è rimasta danneggiata. Non chiudeva quindi perfettamente e i ladri hanno utilizzato questo punto per entrare".

A nulla è servita neppure la presenza di Achille, il beagle di casa, che ha avuto la peggio. "Il cane era nell’abitazione – ha detto – ma quando siamo tornati lo abbiamo trovato all’esterno, estremamente impaurito e scosso. Crediamo che gli abbiano tirato un calcio e lo abbiano buttato fuori". Se non altro, alla fine, i ladri sembrano essere riusciti a rubare solo alcuni orologi e occhiali di marca, il cui valore resta da quantificare. I proprietari di casa stanno comunque completando le verifiche del caso. "Abbiamo trovato cassetti rovesciati e armadi in disordine – conclude l’avvocato Gualtieri – ma fortunatamente non teniamo in casa né soldi né preziosi che sono nelle cassette di sicurezza. Poi, uno dei malviventi si è accorto delle telecamere e ne ha strappata una, portandola con sé. I video però sono rimasti e li abbiamo consegnati ai carabinieri". Proprio gli uomini della stazione di Campi Bisenzio e della compagnia di Signa stanno ora portando avanti le indagini sui malviventi, che in base al video e al relativo audio potrebbero essere due ragazzi dell’Europa dell’Est. Purtroppo il fenomeno dei furti in appartamento, come spesso accade in prossimità del Natale, ha subito un incremento nelle ultime settimane, nonostante i controlli mirati organizzati dagli stessi carabinieri della compagnia di Signa. Tanti gli episodi segnalati sia nella Piana fiorentina che a Lastra a Signa, in particolare a Ginestra Fiorentina, dove mercoledì si è tenuta un’assemblea pubblica sul tema.