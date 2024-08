Rubano 25 litri di gasolio da un autocarro: arrestati due giovani georgiani

Firenze, 13 agosto 2024 – Due arresti a Firenze per un tentato furto di carburante da un autocarro in sosta. I carabinieri hanno bloccato due georgiani nella notte di sabato mentre in via di Scandicci, verso le ore 4,30 li hanno notati a portare via carburante da un autocarro parcheggiato.

I carabinieri, subito intervenuti, hanno bloccato i due giovani, che avevano già rubato 25 litri di gasolio. Condotti in caserma, gli stessi sono stati dichiarati in arresto per tentato furto aggravato in concorso e sono stati posti a disposizione della procura mentre il carburante è stato restituito al legittimo proprietario. Il gip ha convalidato gli arresti e ha disposto la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.