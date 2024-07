Firenze, arrestato mentre tenta di rubare nelle auto in sosta

Firenze, 17 luglio 2024 – E’ stato arrestato mentre tentava di rubare all’interno di alcune auto parcheggiate in via delle Panche. L’uomo, 35 anni, insieme a un complice, è stato notato da un cittadino mentre infrangeva i vetri delle vetture. Il residente ha subito avvisato le forze dell’ordine che in poco tempo sono arrivate in via delle Panche. I militari si sono messi alla ricerca dei responsabili, notando nei pressi un uomo che tentava di nascondersi tra le auto in sosta. Il giovane è stato bloccato. La sua responsabilità è stata confermata dalle immagini delle telecamere cittadine che lo hanno ripreso in azione. Nessuna traccia invece né del complice, riuscito probabilmente ad allontanarsi, né del bottino. L’arresto è stato convalidato ed è stata applicata la misura del divieto di dimora nel comune di Firenze.

Sempre nella serata di lunedì i carabinieri, durante il controllo dell’area di via Aretina, hanno identificato due giovani di 29 e 24 anni con ben 16 dosi di cocaina pronte allo smercio e la somma di circa 800 euro. I due, al momento in stato di libertà, dovranno rispondere del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.