Furto di gasolio al bus. At sporge denuncia

Furto di gasolio ai danni di un autobus di Autolinee Toscane. Secondo quanto ricostruito dalla compagnia, l’azione sarebbe avvenuta lo scorso giovedì notte, mentre il mezzo era in sosta in un parcheggio in località Borghetto, nel Comune di Dicomano. Se n’è accorto la mattina dopo il conducente, al momento della partenza, che ha notato la forzatura del bocchettone del carburante e, acceso il mezzo, ha appurato che il serbatoio era vuoto. Dal bus erano stati infatti sottratti 150 litri di gasolio, rendendolo inutilizzabile per la partenza immediata. Per mettere in sicurezza veicolo e bocchettone, e per rifare il pieno, la partenza è stata quindi ritardata di 10 minuti. Poi, finite le prime corse, il bus è stato portato in officina per essere definitivamente sistemato. Adesso Autolinee Toscane annuncia che presenterà denuncia, si dice sconcertata da tali gesti di inciviltà, e spiega di aver informato l’amministrazione locale, con la quale sono in corso valutazioni su come aumentare la sicurezza nell’area di sosta dei bus.

N.D.R.