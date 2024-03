San Niccolò, nuovo furto alla Beppa Fioraia: è il secondo in un mese

Firenze, 29 marzo 2024 - Scatta l'allarme nel ristorante, ladro messo in fuga nuovamente. Il locale è la Beppa Fioraia in via dell'Erta Canina a Firenze, nel cuore del quartiere di San Niccolò, già 'visitato' dai ladri all'inizio del mese. Allora ignoti infransero la vetrina scappando poi a mani vuote a causa dell'allarme che si era attivato.

La notte scorsa, tra giovedì e venerdì, il copione si è ripetuto con un nuovo furto, intorno alle 3. Secondo quanto ricostruito, un uomo con volto travisato avrebbe forzato una finestra, ma una volta all'interno sarebbe stato messo in fuga dal sistema di allarme nebbiogeno con videosorveglianza privata. Al momento mancherebbero all'appello solo qualche moneta ma altri eventuali ammanchi restano comunque da quantificare, secondo quanto riferito dalla polizia.

Non è finita qui. Furto anche al bar Belfiore, nel piazzale di Porta la Prato dove sempre ieri intorno alle 19.30 è intervenuta una volante dopo che una persona sarebbe stata messa in fuga dal sistema di allarme fumogeno. Dalle verifiche è risultata forza una porta d'ingresso e mancherebbero 100 euro di un fondo cassa.