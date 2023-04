Furto a casa di mister Everlast junior "Dormivo, è stata una violenza"

di Rossella Conte

Si sono intrufolati all’interno della sua villa sulle colline di Fiesole mentre dormiva e in una manciata di minuti hanno portato via di tutto.

Lui, Matteo Bastagli, figlio d’arte (suo padre è Alessandro, l’imprenditore fiorentino che gestisce anche l’Everlast) che ha ridato vita al brand di famiglia Zanobetti recuperando una delle firme dell’alta moda che fin dal 1902 ha portato Firenze nel mondo, non si è reso conto di nulla.

Secondo quanto raccontato domenica notte, i ladri sarebbero entrati dalla finestra del salotto che si affaccia sul giardino per poi intrufolarsi all’interno della sua abitazione. Gli uomini, al momento non identificati, avrebbero agito indisturbati e sarebbero riusciti a scappare facendo perdere le proprie tracce portando via accessori e capi di abbigliamento per un totale di quasi 9mila euro.

Sul posto sono subito arrivati i carabinieri. Il colpo sarebbe stato messo a segno tra le 23 e le 4.30 del mattino, nella notte quindi tra sabato e la domenica di Pasqua.

A rendersi conto dell’accaduto è stato proprio Bastagli. "Tra l’una e le due sono stato svegliato dall’abbaiare insistente dei cani della mia vicina ma non ho dato nessuna importanza e ho ripreso a dormire – racconta -, poi verso le 4.30 mi sono alzato per andare in cucina a bere l’acqua e ho notato sullo schermo del sistema di allarme un avviso riguardo una possibile intrusione".

L’imprenditore ha quindi dato un veloce colpo d’occhio e la presa di coscienza è stata immediata: mentre dormiva qualcuno aveva forzato la finestra e si era introdotto all’interno della sua abitazione. "Sul momento ho avuto paura anche perché non sapevo se fossero ancora dentro o fossero scappati – racconta a La Nazione – ma mi sono fatto forza, ho chiamato i carabinieri e ho trovato il coraggio di ispezionare tutte le stanze di casa e il giardino esterno ma non ho trovato nessuno". I malviventi, infatti, erano già scappati portando via due giacche Stone Island del valore di 1.200 euro e 800 euro, un trolley Louis Vuitton del valore di circa 2.800 euro ma anche una cintura dello stesso brand, altre due Hermes e Gucci e anche due coppie di gemelli in oro per un valore totale di circa 9mila euro, anche se la conta dei danni è ancora in corso di quantificazione definitiva.

"Nel giro di pochi minuti i carabinieri sono arrivati ma non c’è stato niente da fare – aggiunge Bastagli -, io dispongo di un sistema di allarme perimetrale e volumetrico installato sia all’interno che all’esterno dell’abitazione con telecamere di video sorveglianza che si attivano in caso di anomalie. Purtroppo, domenica sera sono crollato dalla stanchezza e non ho messo in funzione il sistema, ecco perché sono riusciti a entrare".

Bastagli è amareggiato, è la terza volta che è vittima di un furto in abitazione. "E’ come se ti sentissi violentato – si sfoga -. Non si tratta solo di un danno economico ma psicologico: estranei che entrano nella tua casa, mentre tu dormi".