Santo Spirito, due colpi nella notte: "Oramai lasciamo la cassa aperta"

Firenze, 24 agosto 2024 - Era appena rientrato dalle ferie e stava andando ad aprire il locale che gestisce in piazza Santo Spirito quando, passando da via Maggio, ha notato il bandone del bar di famiglia sollevato. Ha pensato che dentro ci fossero gli addetti alle pulizie. In realtà a lasciarlo aperto ci avevano pensato i ladri. Secondo quanto ricostruito, nella notte tra giovedì e venerdì, ignoti dopo aver divelto il bandone si sono intrufolati all'interno di GustaBar, il locale gestito da Claudia, sorella di Pasquale Maruca. I malviventi sarebbero usciti con alcuni pacchetti di sigarette e il fondo cassa dimenticando il piccone utilizzato all'interno.

"Stavo passando di lì per andare a lavoro e ho pensato in un primo mento a qualcuno che stesse facendo le pulizie all'interno visto che il bar è chiuso per ferie e riapriamo lunedì. Dopo pranzo, sono andato a controllare e ho trovato l'amara sorpresa" racconta Pasquale Maruca, titolare di GustaPanino di piazza Santo Spirito insieme ai fratelli Francesco e Maurizio. In meno di un anno è la terza volta che i ladri fanno tappa nelle attività della famiglia Maruca. "Noi teniamo la cassa aperta almeno evitiamo che ce la spacchino – prosegue -, in zona ci sono stati diversi episodi, si tratta di persone che rubano per pochi spiccioli. Credo che andrebbe potenziato il sistema di video sorveglianza cittadino soprattutto in una importante strada come via Maggio".

La notte dopo, e quindi in quella tra sabato e domenica, i soliti ignoti hanno bussato alla porta di Tamerò, sempre in piazza Santo Spirito, ma il colpo non è stato messo a segno.

Negli ultimi tre mesi Tamerò ha collezionato due furti e un tentativo. E non è andata meglio a I' Raddi: i malviventi sono entrati per due volte nel locale di Santo Spirito e una volta in via dell'Ardiglione.