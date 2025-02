Boom di furti nelle attività a Firenze, contributi ai commercianti

Firenze, 26 febbraio 2025 - Nuova edizione della misura, cofinanziata da Comune e Camera di commercio di Firenze, a sostegno delle imprese commerciali che hanno subito atti vandalici a seguito di furto (cosiddette “spaccate”), o che intendono rafforzare la sicurezza dei negozi e delle sedi aziendali contro questo tipo di attacchi. È previsto un contributo pari al 50% delle spese ammissibili fino a un massimo di 5mila euro. L’iniziativa è stata presentata in Camera di commercio nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato il presidente della Camera di commercio di Firenze, Massimo Manetti e gli assessori comunali alla Sicurezza, Andrea Giorgio, e allo Sviluppo economico Jacopo Vicini. “Confido che gli imprenditori colgano questa occasione per migliorare la sicurezza dei loro esercizi investendo in sistemi tecnologici di videosorveglianza, allarme e antintrusione, potenziamento di bandoni e vetrine – ha detto il presidente della Camera di commercio Manetti – La sicurezza è una delle condizioni indispensabili per poter svolgere un’attività economica e la prevenzione diventa fondamentale. La quota di contributi di cui si fa carico la Camera di Commercio di Firenze è a disposizione degli imprenditori dell’intera area metropolitana”. “È bene che i titolari dei negozi e delle attività economiche cittadine sappiano che siamo al loro fianco anche con iniziative come questa – ha spiegato l’assessore allo Sviluppo economico Jacopo Vicini - i negozi e le attività imprenditoriali hanno un valore sociale, forse ancora prima che economico, e per questo devono essere tutelati in ogni modo. ‘Negozi sicuri’ è un progetto che si integra in un impegno quotidiano del Comune e di tutti gli operatori che con noi fanno squadra, per la vivibilità e la sicurezza delle nostre strade e dei nostri spazi cittadini”. “Questo bando è la dimostrazione che la città fa sistema per rispondere alle criticità, con strategie condivise e soluzioni concrete - ha dichiarato l’assessore alla Sicurezza Andrea Giorgio – Andiamo quindi oltre l’impegno per il presidio del territorio e la repressione dei reati, su cui le forze dell’ordine - che ringrazio - sono impegnate costantemente, malgrado risorse e personale insufficienti: il bando è davvero importante perché mette a disposizione risorse per potenziare i sistemi di sicurezza passiva delle imprese e dei negozi, lavorando sulla prevenzione dei danni delle ‘spaccate’ che è sicuramente la strategia migliore”. Le imprese possono contare su un plafond di 264mila euro complessivi a fronte del quale potranno essere richiesti contributi a fondo perduto per due diverse linee di intervento: ripristino dei danni subiti a seguito degli atti vandalici (vetrine, bandoni, porte di accesso ai locali aziendali, impianti di allarme e/o videosorveglianza e sistemi antintrusione, registratori di cassa); sicurezza della sede aziendale (installazione/potenziamento/adeguamento di vetrine, bandoni, porte di accesso ai locali aziendali, impianti di allarme e/o videosorveglianza e sistemi antintrusione). La quota di stanziamento di Palazzo Vecchio (132mila euro) sarà destinata in via prioritaria alle imprese del comune di Firenze. L’istruttoria sarà gestita dalla Camera di commercio. Le domande di contributo dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso la piattaforma (gratuita) ReStart a partire dalle 12 del 10.03.2025 e fino alle 16 del 31.12.2025, salvo chiusura anticipata del disciplinare per esaurimento dei fondi disponibili. Martedì 4 marzo alle 14.30 è programmato un webinar informativo sul bando e sul funzionamento della piattaforma ReStart su cui dovranno essere caricate le domande di contributo. Nell’occasione verrà presentata anche l’edizione 2025 del bando per l’internazionalizzazione di prossima pubblicazione sul sito web della Camera.