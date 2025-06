Tramvia di Firenze, lunedì 16 partono i lavori in viale Europa. Chiusure e restringimenti

Firenze, 14 giugno 2025 – Partiranno la prossima settimana a Firenze nuovi interventi per la linea della tramvia verso Bagno a Ripoli. Per quanto riguarda viale Europa, dalle 21 di lunedì 16 giugno inizierà la fase zero del cronoprogramma relativa alle opere propedeutiche alla cantierizzazione vera e propria. Questi interventi, articolati in tre fasi, andranno avanti per un mese.

Fino al 23 giugno saranno istituiti restringimenti di carreggiata e divieti di sosta tra via Cimitero del Pino e viuzzo del Pozzetto e tra via Marco Polo e via Olanda: saranno garantite due corsie in ingresso città e una corsia in uscita città.

Nelle due fasi successive dei lavori propedeutici il cantiere andrà a interessare l'incrocio con via Olanda. Oltre ai restringimenti di carreggiata sarà istituito il senso unico in via Danimarca da viale Europa verso via Norvegia con deviazioni del trasporto pubblico locale. I lavori si concluderanno il 18 luglio, i provvedimenti per le fasi successive, spiegano da Palazzo Vecchio, saranno comunicati successivamente.

La prossima settimana inizieranno anche i lavori propedeutici alla posa dei binari in viale Giannotti. La maggior parte delle operazioni verrà effettuata dall'interno del cantiere ma dalle 22 di mercoledì 19 giugno alle 5 di giovedì 20 resterà chiusa la corsia in ingresso città tra via Bocchi e via Caponsacchi. Contestualmente, nel tratto via Bocchi-via Uguccione della Faggiola sulla corsia in ingresso città, senso unico verso via Uguccione della Faggiola; previsti anche divieti di sosta. Vanno inoltre avanti i lavori della nuova conduttura della rete di distribuzione del gas in via di Villamagna collegati alla realizzazione della linea tranviaria.

Da martedì 17 scatterà la fase 3 dell'intervento con restringimenti e divieti di sosta tra il numero civico 20 e piazza Ravenna; inoltre nella piazza sarà chiusa l'area di parcheggio lato edifici tra via di Villamagna e via Poggio Bracciolini; i provvedimenti resteranno in vigore fino al 7 luglio. Infine, per il completamento della segnaletica orizzontale a seguito di asfaltature da lunedì 16 fino al 22 giugno, divieti di sosta a tratti in via Mannelli (tra viale Mazzini e piazza Vasari), viale Mazzini, via degli Artisti, via Andrea del Castagno.