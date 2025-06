Insulta i sanitari al pronto soccorso di Careggi, poi ruba nelle auto parcheggiate: arrestato

Firenze, 14 giugno 2025 – La polizia di Firenze ha arrestato un uomo di nazionalità marocchina di 30 anni per tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale presso l'ospedale Careggi di Firenze. Il soggetto, già noto alle forze di polizia per reati contro il patrimonio, è stato anche denunciato per ricettazione e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Secondo le ricostruzioni, nel pomeriggio di ieri, 13 giugno, l'individuo sarebbe stato sorpreso dagli agenti mentre era intento a rubare da un'automobile parcheggiata in viale Gaetano Pieraccini. Pare che, dopo essere stato allontanato dal pronto soccorso per aver insultato il personale sanitario, si fosse diretto verso il parcheggio dell'ospedale. Qui, avrebbe rotto il finestrino di un'auto con un pugno e avrebbe sottratto alcuni effetti personali dall'interno del veicolo.

Gli addetti alla sicurezza, che non lo avevano perso di vista, hanno immediatamente contattato il numero di emergenza 112. Sul luogo sono giunti prontamente i poliziotti, che sono riusciti a calmare l'uomo e a garantirgli l'assistenza medica necessaria per le ferite riportate. Dopo averlo identificato e perquisito, hanno rinvenuto altra refurtiva nei suoi pantaloni e una cesoia custodita in una busta. Il giovane è stato dunque arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza della questura, dove attende l'udienza di convalida.